Conmemoran el 80 aniversario del sistema de pensiones sociales

El gobernador de la provincia, Omar Perotti, encabezó ayer el acto de conmemoración del 80 aniversario del sistema de las pensiones sociales en la provincia de Santa Fe, cuando en 1942 se crea el Departamento de Asistencia Social a la Vejez, Invalidez, Madres y Huérfanos, que comienza a otorgar beneficios a personas con necesidades básicas insatisfechas, siendo reemplazado, en 1985, por la Caja de Pensiones Sociales, cuando se sancionó la ley 5110.

En la oportunidad, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri, destacó que “la promulgación de la ley, que cubre al eslabón más débil de la sociedad, habla de nosotros como sociedad, como un imperativo ético de atender de esta forma a quienes más lo necesitan. De esta forma es donde se ve la calidad de los que toman decisiones políticas, al poner a Santa Fe en la vanguardia de las políticas públicas que tienen que ver con la seguridad social”.

“De esta forma nos encontramos frente a una posición de avance y no de retroceso; de avance en lo que tiene que ver con las prestaciones no contributivas que, aún antes de ser calificadas como un derecho humano universal en el año 1948, existían en la provincia, se fueron sosteniendo y profundizando hasta llegar al día de hoy. Avance también porque cubre demandas que hoy podemos visibilizar y comprender con cabal conocimiento, me refiero a las víctimas de violencia de género y de inseguridad, entre otros”, agregó el ministro de Trabajo.

Por último, Pusineri resaltó que “el Poder Ejecutivo provincial encaró un proceso de reforma y puesta en valor del edificio en el que históricamente funciona, en la ciudad de Santa Fe, la sede de la Caja. Los beneficiarios de la ley 5110, a partir de ese momento, van a poder encontrar un lugar en el cual puedan ser atendidos y asesorados para brindarles una prestación de calidad. Estos 80 años nos encuentra con más de un motivo para estar orgullosos”.

En esa línea, la ministra de Igualdad, Genero y Diversidad, Florencia Marinaro, señaló que “hoy, 25 de noviembre, es un día muy importante para toda la sociedad porque se conmemora el día internacional contra la violencia de género hacia las mujeres”.

“El homenaje es a todas las mujeres que nos abrieron camino y en ellas a las hermanas Mirabal que por su femicidio se conmemora este día. Y a todas las mujeres que trabajamos en nuestras casas, que trabajamos en los sindicatos, en la política y en ella podemos identificar la lucha. Porque con esta gran reforma que la Ley 5110 tiene en nuestra provincia, a instancia de los legisladores Calvo y Borla y también el trabajo conjunto con legisladores de la Cámara de Diputados y Diputadas, significa una ampliación de derechos, de miradas de las realidades existentes y también va de la mano de la decisión política de nuestro gobernador de darle la impronta y jerarquización a las políticas de género y diversidad por primera vez en la historia”, cerró la ministra.

En tanto, el director Provincial de la Caja de Pensiones Sociales-Ley 5110, el rafaelino José Luis Rosetto, afirmó que “festejamos nuestros 80 años y la reforma de la ley, que nos vuelve a poner al frente del trabajo social. A través de estos años fuimos incorporando distintas pensiones que fueron incorporadas por la Legislatura provincial: a nuestros Veteranos de Guerra y Héroes de Malvinas, a bomberos voluntarios y a expresos políticos, sindicales, estudiantiles y madre de desaparecidos”.

“También sumamos nuevas pensiones para personas trans, travestis y transgénero y para mujeres que sufren violencia de género. Además, estamos generando nuevas pensiones para la capacitación de gente de 18 a 25 años”, finalizó Rosetto.

Por último, el presidente de la Comisión Nacional de Excombatientes de Malvinas-Región Litoral, Adolfo Schweighofer, señaló que “hoy la ley de Malvinas en Santa Fe se quiere copiar en el resto del país. Santa Fe es señera en contención, educación y cultura, y esta es nuestra gran alegría”.

Participaron del acto el director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Humberto Giobergia; el senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo; el diputado provincial Oscar Martínez; el presidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, Narciso Carrizo; el secretario General de UPCN, Jorge Molina.