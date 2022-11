Qatar: El fervor rafaelino, allá y acá

Ya estamos completamente inmersos en un clima mundialista, total. Este domingo se cumplirá una semana del inicio de Qatar 2022 y si bien el debut del equipo que comanda Lionel Messi y compañía no fue el esperado, hoy tendrá la oportunidad de revertir la derrota ante los árabes y reafirmar las esperanzas en este nuevo campeonato mundial de fútbol.

Rafaela vive de una manera muy especial este Mundial. Y más allá de las ‘cátedras’ de Gustavo Alfaro en cada conferencia y recuerdo para su ciudad natal, y su Atlético querido, la presencia de los rafaelinos en Qatar no pasa desapersivida. Banderas de diferentes barrios y clubes se pueden persivir en los encuentros y en notas televisivas. Las redes sociales ganan su terreno y también la presencia de los de acá. Por caso, Franco “Chichino” Álvarez, uno de los primeros en llegar a tierras mundialistas, Claudio Zimmermann quien se cruzó en una escala aérea con Ángel Correa, y al llegar a Doha con Robert Lewandowki. Claudio y Antonio, de Ben Hur; La familia Boidi o los hermanos Broda; María José y Emanuel, todos hinchas de la "Crema", quienes estuvieron ‘ganando pantalla’ en la previa al juego ante México. Y tantos otros ‘anónimos’ que están cumpliendo el sueño de vivir de cerca la Copa del Mundo.

Y para los de acá, también todo es especial. En los cafés la grieta política, la inflación que no cesa y los hechos policiales empiezan a charlerse menos porque es ‘La Scaloneta’ la que se lleva todas las miradas y charlas. En cada familia o grupos de amigos, o de trabajo el tema planteado es ‘cómo vamos a ver el partido’ o ‘dónde nos juntamos’. En las escuales, esta competencia se convirtió hasta en material de estudio. No quedan dudas, estamos en modo Mundial.

El fervor se persive con sólo salir a las calles. Negocios y kioscos ‘pintados’ de celeste y blanco con gorros, bandera y vincha.

El clima mundialista ya se vive, el fervor está, lo mismo que la ilusión. Aunque no se paralice, la ciudad vive a otro ritmo, al que marca Messi y sus compañeros en esta patriada que tiene a todo el país ilusionados.

¡Vamos Argentina!