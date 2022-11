Bullrich admitió que podría sumar a la coalición a Milei

BUENOS AIRES, 26 (NA). - La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que le gustaría sumar al diputado liberal Javier Milei a un gobierno de Juntos por el Cambio, aunque enfatizó en que no romperá con su espacio para sellar la alianza.

"Juntos por el Cambio es mucho más que la idea de tres o cuatro, es una fuerza política que tiene capacidad de gobierno. De ninguna manera se me ocurriría romper esa fuerza para una alianza con Javier Milei", expresó.

Tras las condiciones del economista para cerrar fórmula con Bullrich dentro de La Libertad Avanza, la dirigente del PRO sostuvo que, en una segunda vuelta en 2023, "el voto de Milei va a ser importante", y subrayó que, de sumar su candidatura a Juntos por el Cambio, no competirá por el Ministerio de Economía.

"Hay que pensar un espacio, pero no lo veo para el Ministerio de Economía. Me parece que, si tiene 10 ó 12 diputados y algún senador, y nosotros podemos trabajar con jóvenes que tienen la idea de la libertad y apoyan un cambio como el que proponemos, sería interesante. De ninguna manera diría Milei es mi límite, ya pasó", declaró.

A pesar de ello, marcó diferencias con el líder libertario en relación a la idea política del diputado: "No contempla la necesidad de tener un gobierno que tenga una fortaleza como es un gobierno de Juntos por el Cambio, con 116 diputados, con senadores que vamos a tener por primera vez la mayoría, con gobernadores e intendentes".

En torno a la interna de la principal coalición opositora, la ex funcionaria admitió "diferencias de estilos", al tiempo que reiteró que "los debates se dirimirán en las elecciones PASO".

Además, reconfirmó su candidatura a Presidente en 2023 y afirmó que nadie "obturará" sus aspiraciones. "Quién se animará a obturar. Nadie puede hacerlo", desafió.

"Creo que dentro de Juntos por el Cambio hay maneras de encarar un gobierno y, en ese sentido, ha habido una especie de uso de halcones y palomas sobre cómo encarar el cambio, me aparto de ahí, porque estoy convencida de que el cambio debe ser con coraje, valentía y carácter", aseguró Bullrich.

Finalmente, indicó: "Ha habido un debate que es público y el modelo de cambio de un consenso con aquellos que son parte de un problema termina siendo el freno al cambio, y ese debate se va a dar en las PASO".