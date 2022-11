El Sub 14 de Almagro logró el título Absoluto

El pasado sábado la categoría Sub 14 del Club Almagro de Rafaela coronó una excelente temporada de la Asociación Rafaelina de Voley, al ganar con su equipo A frente a Unión B el último Grand Prix del torneo Clausura jugado en Libertad de Sunchales, logrando el campeonato de manera invicta y de tal forma consiguiendo el título Absoluto.

La semana anterior, en Sub 13 Almagro había finalizado en el segundo puesto de la tabla general.

Por otra parte, el domingo la primera división de Almagro se impuso ante 9 de Julio por 3 a 1, teniendo ya asegurado el primer puesto para la localía del Top 5 del Clausura, previsto para el 4 de diciembre.

En tanto, la categoría Sub 16 viajará hoy sábado a Santa Fe para enfrentar a Villa Dora y Olimpia de Santa Teresa en la definición de la Liga Provincial de esta categoría, donde el representativo de calle Garibaldi quedó entre los doce mejores.