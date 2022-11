"A veces, el precio de los resultados resulta insano"

(Por Darío Gutiérrez). - Una de las estadísticas actuales de la Organización Mundial de la Salud es que las enfermedades mentales pasaron a ser la primera causa de incapacidad laboral en el mundo, por encima de todas las otras. "En la pandemia se fue agudizando más este flagelo, pero era una tendencia que venía anterior a la pandemia", nos explicó Juan Manuel Brindisi, prestigioso psicoanalista y actualmente parte del cuerpo de psicólogos de la Asociación del Fútbol Argentino. Juan es hijo de Miguel Ángel Brindisi, una de las grandes figuras nacionales en las décadas del '70 y el '80, con quien trabajó en algunos de sus proyectos como entrenador en el país y el exterior. El profesional brindó una muy buena charla sobre Salud Mental y Deporte en UCES Centro en la tardecita del viernes.

"Salud mental, deporte, alto rendimiento y redes sociales es un combo explosivo, que estamos entendiendo, estudiando y tratando de ir elaborando lo que va a suceder. Al principio dentro del alto rendimiento fueron voces aisladas, de referentes que empezaron a hablar de toda esta sintomatología del alto rendimiento y ahora cada vez son más los deportistas y las deportistas que les ha ido muy bien si nos enfocamos en los resultados, pero a veces a un precio muy alto, que terminó siendo insano", graficó Brindisi, y en ese aspecto sin dudas que uno de los principales ejemplos es el de la nadadora Delfina Pignatiello, que decidió hacer una pausa en su carrera luego de malos resultados en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde recibió muchos ataques por redes.

Brindisi explicó que "justamente poder entender el alto rendimiento no es para salir de él, sino para estar un poco más saludable dentro del alto rendimiento, pero hay que entender este combo. Esto no solo ha transformado la forma de relacionar el deporte y alta competencia, sino la vida cotidiana en todo ámbito. De diferentes formas, algunas más beneficiosas y otras perjudiciales".

Como para recurrir a una frase muy deportiva que empleamos tanto periodistas como atletas, le referenciamos la importancia de "Tener los pies sobre la tierra". En tal sentido Brindisi coincidió con la misma, manifestando que "pensemos que el tener los pies sobre la tierra tiene que ver con un trabajo que cada persona va haciendo. A veces lo natural puede llegar a ser no tomar conciencia de ciertas cosas, se entra en una vorágine que termina perdiéndose a uno mismo, y eso a veces puede llevar a que no estén los pies sobre la tierra. Como para que veamos más allá del deporte como podemos ir caminando esta época, sin despegarnos de la tierra, ni tampoco quedarnos hundidos, sino tener nuestro propio paso".

Relacionado a este pensamiento, le referenciamos una tendencia cada vez más marcada en muchos deportistas a perseguir elogios en las redes. "Yo creo que las redes sociales es uno de los ejemplos e inventos más exitosos de los últimos 10 años, porque la mayoría de la gente quiere estar y pasa mucho tiempo ahí adentro, pero hay que entender su matriz. Que ellos quieren que estés cada vez más tiempo adentro, dejando más datos, que por supuesto sirven para conectarse con gente pero también hay otro costado que es necesario entenderlo y desandarlo, y no entrar de lleno. Ir paso a paso. Porque se puede alimentar cierto tipo de narcisismo, y no todo lo que pasa en las redes sociales es la vida real, parte si, pero no todo. Y que no estamos preparados para recibir cada 5 minutos aprobación social, uno termina buscándolo todo el tiempo y si uno queda demasiado agarrado a eso, el día que no lo tenés se te derrumba el mundo. Hay gente que la ha afectado muchísimo".

Finalmente, nos comentó sobre el costado directamente relacionado al fútbol. "Seguramente, estar dentro de un medio me ayuda a conocer ciertos códigos y dinámica. Cada lugar las tiene, haber jugado al fútbol y estar de chico en el medio te ayuda, pero después también se necesita una buena formación para escuchar que le pasa a cada persona o cada grupo, lo que le pasa a un jugador no es lo mismo que a otro, y de igual modo con los grupos".

Acotó que "hoy la vida del deportista es cada vez más larga porque han mejorado los entrenamientos, la alimentación, la tecnología. Hay que entenderlo, estar más advertido para no caer siempre en los mismos errores, aunque sea tengamos errores diferentes pero no por los que pasamos. Para padecer menos y disfrutar más".