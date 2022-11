Los campeones del Mundo homenajearon a Maradona

BUENOS AIRES, 26 (NA). - A dos años del deceso de Diego Armando Maradona, algunos de los jugadores que se consagraron campeones con la Selección argentina en 1978 y 1986, se reunieron en Qatar para homenajear al astro argentino durante la cita mundialista.

Ubaldo Fillol, Daniel Bertoni, Mario Kempes, Alberto Tarantini, Omar Larrosa y Ricardo Villa fueron los protagonistas del plantel que obtuvo la primera Copa del Mundo que dieron el presente, mientras que Sergio Batista, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri, Jorge Burruchaga, Nery Pumpido, Claudio Borghi, Ricardo Giusti, Carlos Tapia y Héctor Enrique fueron los representantes de la segunda conquista mundial y además compartieron equipo con Maradona.

"Bajo la estrella del 10. Por el aniversario de su partida, te invitamos a celebrar las victorias del inigualable Diego Armando Maradona. Un recorrido por los logros históricos de un exponente que dejó en alto el fútbol sudamericano en todo el mundo", decía la invitación de la Conmebol.

Justamente, el presidente de la entidad que regula el fútbol sudamericano, Alejandro Domínguez, destacó: "Diego se merece esto y mucho más. Es una obligación de quienes estamos hoy recordar y hacer justicia, fue alguien que marco un antes y después en el futbol argentino, en el americano y en el mundo".

Por su parte, Enrique también se expresó sobre el ex capitán argentino: "Diego es fútbol. No lo extraño porque está todos los días con nosotros. No tengo dudas que Diego gambeteó a la muerte pero del otro lado de la gambeta estaban Doña Tota y Don Diego, sus viejos, y prefirió quedarse con ellos".

En el homenaje que realizó la Conmebol, se pudieron ver imágenes de Maradona, aunque lo más llamativo fueron las camisetas que usó a lo largo de su carrera. Pierluigi Salemme y Antonio Luise, dos fanáticos napolitanos, cedieron más de 450 prendas que vistió Diego.

Entre ellas, se destacaron las vestimentas que se calzó en el Mundial juvenil de Japón 1979 con el número pintado en la espalda y contra Yugoslavia en el Mundial de Italia 1990.

Este homenaje se sumó a la peregrinación digital motivada por los hijos de Maradona: durante todo el día estará disponible el acceso a M10.ar, donde virtualmente se podrá encender una vela para recordar a Diego.

En castellano, italiano e inglés, con este mensaje invitaron a los usuarios de todo el mundo a participar: "El mundo te rinde homenaje. Este 25 de noviembre prendele una vela a Diego en M10.AR, el Memorial digital creado en su honor. #M10Memorial #M10 #UnaVelaADiego".