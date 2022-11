Una inesperada final para la Selección

Es imposible encontrar argumentos objetivos que nos respalden para explicar todo lo que ha sucedido en los últimos días o los primeros del mundial, lo que hace la tarea más compleja, ya que no tenemos elementos probatorios para ir en una dirección o en otra, más que 104 minutos de juego, los del debut ante los árabes.

La historia no da una mano, tampoco las ediciones anteriores ofrecen desde los archivos o las retinas un cuadro semejante. A pesar de que Argentina ha tenido tropiezos como muchas potencias, en los partidos de apertura, nunca una derrota en esas instancias había provocado que acto seguido, se analizara en la previa de un segundo capítulo, la chance de una eliminación prematura, dejando el partido de cierre del grupo como un triste trámite administrativo.

Estas cosas no le suelen ocurrir a los campeones o a las potencias de este juego, esa deshonra deportiva está reservada en tiempos del fútbol profesional, para aquellos combinados que sin grandes recursos y con escasa historia en esta disciplina, suelen encabezar la lista de los primeros seleccionados en hacer el equipaje y en general, eso se termina correspondiendo con eso que acabamos de describir.

Ya pasaron algunos días de aquel baldón frente a los vecinos del lugar; a juzgar por rumores y unas frases que se filtraron de la burbuja de la Selección aquí en Doha, la espera no ha sido tensa y el trabajo infatigable, un panorama que se enmarca en una lógica, después del fuerte contraste entre los deseos y la realidad.

Ya poco importa si esto es similar al 2002, cuando esa selección a cargo nada menos que de Marcelo Bielsa, no pudo pasar el corte clasificatorio, luego de un proceso previo brillante; en la inauguración de la edición jugada en Italia, nuestro combinado se presentó como campeón defensor y a pesar de semejante chapa, cayó ante el asombro del mundo con Camerún, eran tiempos de Diego Maradona y Carlos Bilardo, sin embargo, las expectativas rápidamente se hicieron trizas.

En consecuencia, hilando todas las situaciones equivalentes, el escenario de variables para este segundo juego ante Méjico, eriza la piel y nos tendrá en vela hasta el comienzo del juego en Lusail. Una victoria, que es impostergable, en el análisis previo a esta competencia, en las plataformas de apuestas pagaba poca plata para hoy y luego de presenciar los pobres argumentos del equipo de Scaloni, le hicieron perder confianza a los apostadores y esto es un indicativo sobre la sensación térmica para el cruce con los dirigidos por el Tata Martino.

Así las cosas, un partido sin mañana de esos que no suelen jugar las grandes potencias en el juego dos de la fase de grupo, pero como parte de la realidad, Messi y compañía deberán disputar con bravura, para salir urgente de esa oscura estadística en la que ingresó ante el asombro del mundo y su propia torpeza.



EMPECEMOS DE NUEVO

Una frase de Mario Kempes nos devuelve por un minuto a la tierra, cuando la idea es volar con la imaginación que todo está intacto en el campamento albiceleste, “si Argentina no cambia, hace las valijas”, lo dice desde su condición de leyenda y goleador de una Copa del Mundo y por lo que trascendió en las últimas horas, Lionel Scaloni se enfocó en esa dirección al ratificar en la última práctica sin acceso de la prensa, que el equipo no daba buenas señales de haber recibido el mensaje del resultado ante Arabia.

En consecuencia, la formación tendrá 5 cambios y en caso de la línea defensiva, una metamorfosis casi total, conservando ese módulo, a Nico Otamendi, el resto afuera, lo que permitiría el regreso del Huevo Acuña, el soporte central de Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel en el lateral derecho dejando en el banco a uno de los jugadores fetiches del entrenador como Nahuel Molina.

Las correcciones no terminarían ahí, en el centro de campo van a desfilar, Papu Gómez y un histórico como Leandro Paredes, para que lleguen al equipo inicial Enzo Fernández y Guido Rodríguez.

Si esto hoy se ratifica en la planilla, Scaloni ha roto el contrato social y responderá tomando cartas en el asunto con la decisión que le impone la hora, algo que no ofrece garantías pero que, para ello, está la figura del entrenador que en estos casos debe despegarse del cuadro y decidir lo que entiende, es lo mejor para su equipo en esta instancia.

Tenemos derecho a decir que semejante vuelta de campana, estaría revelando más dudas que certezas como mensaje hacia el equipo, Fernández, el ex volante de River recién ha tenido las primeras convocatorias y es muy poco lo que ha trabajado con el resto de un plantel generalmente estable desde el inicio de la gestión del técnico, nacido en Pujato. Podríamos agregar desde las dudas ante esta información que fundar un defensa en un partido de esta naturaleza es como arrojar una moneda al aire y luego constatar el resultado, ya que sólo Nicolás Otamendi sobreviviría y el resto es un engarce casi desesperado, en la búsqueda de una reacción anímica y otra de contenido que se busca desde la frescura de los apellidos más que del talento de quienes sustituirían a muchos históricos.

Entiendo que mas allá del lugar donde uno se pare frente a estas modificaciones presuntas, la magnitud del golpe y el riesgo de una salida insólita e histórica, los responsables tenían el deber de mostrar gestión y actitud firme y aparentemente Scaloni está dispuesto a mostrar otra cara.

Será otro de los grandes momentos por los que atravesó nuestro fútbol, hubiésemos querido estar haciendo la plancha en estas costas un día como el de mañana por ejemplo, pero la realidad también nos sugiere como en voz baja, que no perdamos de vista la maleta…

No se puede creer.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ARGENTINA: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.



MÉXICO: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Charly Rodríguez, Héctor Herrera, Edson Álvarez; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori y Alexis Vega. DT: Gerardo Martino.



Estadio: Lusail. Árbitro: Daniele Orsato (Italia). Asistentes: Ciro Carbone y Alessandro Giallatini. VAR: Massimiliano Irrati (Italia). Hora de inicio: 16:00. Televisa: TV Pública, TyC Sports y Direct TV Sports.