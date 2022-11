Julio De Vido dijo que no hubo redireccionamiento

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, aseguró que "utilizaron relatos mediáticos opositores" para acusarlo a él y demás implicados en el juicio por presunto fraude en el manejo de la obra pública durante el kirchnerismo.

"Es la tercera vez que me tocan las últimas palabras de un juicio. Utilizan relatos mediáticos de opositores políticos", dijo De Vido en referencia a la denuncia del ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, de quien dijo "es radical" y que fueron "sus opiniones" sin que el cuerpo del organismo haya hecho una auditoría sobre su gestión.

De Vido remarcó que la acusación sobre él no es por haber tenido implicancia directa en el manejo de la obra pública sino porque, debido a su cargo, no podía desconocer lo decidido en materia de obra pública.

El ex ministro recordó los otros dos casos en los que ya fue juzgado: en la causa por la tragedia de Once donde fue condenado a cinco años y ocho meses y él dijo que fue "ingresado por la ventana", y por la compra irregular de trenes a España y Portugal donde fue sentenciado a cuatro años de cárcel.

Por otra parte, resaltó en varios tramos la figura del entonces presidente Néstor Kirchner sobre el "compromiso" en materia de obra pública.

"Me solidarizo con todos los imputados y la imputada, con los que siempre soportaron con estoicismo y dignidad esta injusta persecución que termina en una política judicial denominada lawfare", el término con el que la vicepresidenta refutó varias causas en su contra al señalar que hay una suerte de complot entre sectores de la Justicia y parte de la oposición política.

"A muchos los conozco, porque somos compañeros, así nos llamamos los peronistas, no somos socios. Ejercimos la función pública porque teníamos un proyecto político común", dijo De Vido.

También se refirió al gobierno de Mauricio Macri porque "rescindió todas las obras" y ese "abandono" va a provocar un "perjuicio al Estado que se debe esta investigando": "En algún momento la vamos a pagar todos".

"Si hay una banda que perseguir es la que impulsa el lawfare en combinación con los empresarios del círculo rojo", remarcó.

El próximo martes a las 09:30 será el turno en poder dar sus últimas palabras de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron en su contra la pena de 12 años de prisión por asociación ilícita y fraude al Estado en el direccionamiento de obra pública durante su Gobierno.