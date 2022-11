Siguen sin retención en las exportaciones

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer la prórroga de la eliminación de las retenciones en 2023 para incrementar las exportaciones automotrices y autopartistas con base en los despachos al exterior de 2020.

A fines de agosto, el Gobierno había dictado dos decretos por los cuáles había llevado a 0% los derechos de exportación para los volúmenes por sobre los vendidos en 2020 y de esta forma se amplió la medida para el año próximo.

"Todo el incremental de exportaciones automotrices y autopartistas no va a pagar las retenciones en 2023", señaló Massa durante un acto en el que se celebró la salida de la unidad 100.000 de la planta del grupo Stellantis ubicada en el partido bonaerense de Tres de febrero.

"Vamos a bajarle los impuestos a las exportaciones porque creemos que es la salida para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial", subrayó el ministro.

Massa enfatizó que "si el Estado no pone, si el Estado no ayuda, no alcanza".

Del acto también participaron el embajador en Brasil, Daniel Scioli; el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; la subsecretaria de Industria, Priscila Macari; el vicepresidente para la Argentina del grupo Stallantis, Rodríguez Pérez Graciano; y el secretario general de la UOM, Abel Furlán.

Massa aprovechó la ocasión para elogiar la labor de Scioli en Brasil, principal destino de las exportaciones automotrices argentinas: "Necesitamos muchos 'Sciolis´, que cuando se van a otros países abran los mercados para que vendamos nuestros productos".

Seis de cada 10 automóviles exportados por la Argentina tienen como destino el mercado brasileño. El segundo es México hacia dónde va apenas el 3%.

Según datos de ADEFA, hasta octubre la industria automotriz había exportado 268.182 unidades, por lo que se espera que cierre 2022 por sobre las 300.000.

No obstante, cabe aclarar que el beneficio se computará por encima de las ventas en 2020 que fueron las más deprimidas en 17 años a causa de la pandemia.

En ese año, según ADEFA, Argentina exportó 137.891 unidades, un 38% por debajo de 2019, en tanto que en 2021 habían trepado a 234.350, representando un 70%.

Si tomamos los últimos 20 años, el máximo de exportaciones se produjo en 2011 cuando salieron del país 506.715 unidades. El balance de 2020 es apenas un tercio de esa cantidad.

Massa sostuvo además que aspira que en los próximos años la fabricación de automóviles contenga un 50% de partes nacionales: "Este auto (por el 100.000 que salía de la plata) está hoy en el 42% de integración nacional y esperamos que termine en 2024 con el 50%".