Se graduaron 53 estudiantes de la Tecnicatura Superior en Enfermería

Durante la calurosa mañana de ayer, se llevó a cabo el acto de Colación N° 46 en la historia de la Escuela Superior de Enfermería de la ciudad de Rafaela, al que asistieron una importante cantidad familiares y amigos que acompañaron a los 53 flamantes egresados en ese día tan importante para ellos.

En la ceremonia, que se desarrolló en el Auditorio del Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Joaquín V. González", estuvieron presentes el senador provincial Alcides Calvo, el secretario de Salud de la provincia Jorge Prieto, la coordinadora de Salud de la Región Ester Senn, la directora de la Escuela Superior de Enfermería, Alejandra Gajdosik y el subsecretario de Salud de la Municipalidad, Diego Lanzotti.

Durante el acto cargado de emociones, Prieto expresó en su discurso: “Podemos alegrarnos de poder hoy terminar el cursado de una carrera de la cual soy colega. En el primer inicio yo fui enfermero allá por el año 1977, y realmente me gratificó la profesión y me permitió crecer de ahí en más”.

Haciendo historia, el funcionario provincial relató a los presentes que “la enfermería dio comienzo como algo voluntario para ayudar a los heridos de guerra, y con esa forma humanitaria de trabajar surge una profesión que hoy es la profesión que más está a disposición de la gente”.

"Es una carrera que se hace por motivos propios, y también porque uno quiere ayudar al prójimo. Nació para ayudar, allá por el año 1529, en la post guerra, ayudando. La actitud, tiene que ver con la formación. Hoy ustedes son técnicos, tienen una profesión, pero también van a estar cerca de la gente con una mirada, una caricia, un buen día, para recibir la medicación”, expresó.

Cabe mencionar que la Escuela Superior de Enfermería de Rafaela se encuentra ubicada en la calle Bernardo de Irigoyen al 1050 de la ciudad y tiene capacidad para 50 alumnos. Uno de sus objetivos es desarrollar una perspectiva integral del rol de enfermería consistente en brindar y gestionar el cuidado del sujeto, la familia, el grupo y la comunidad, para la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación hasta el nivel de cuidados intermedios, en el marco de una concepción de la Atención Primaria de la Salud como estrategia y la clínica ampliada.



LOS ORELLANO: FAMILIA CON

VOCACIÓN EN ENFERMERÍA

Entre los egresados de la Promoción 2022 de la Tecnicatura Superior en Enfermería, se encuentra Luciano Orellano, hijo de Pedro y Verónica, ambos enfermeros de profesión que brindan sus servicios hace más de 30 años en el Hospital Dr. Jaime Ferré. Pedro, es el encargado del área de enfermería, y en un diálogo finalizado el acto, nos comentó que hace ya más de 30 años que está junto a su esposa trabajando en el hospital "ejerciendo esta profesión". Luciano, su hijo de 26 años que se acaba de recibir, se sumó a la charla y expresó con satisfacción: “Es una profesión hermosa, la verdad que de niño siempre me acostumbré a verlos a ellos como unos grandes profesionales, y la gente los felicita muchísimo”.

Con respecto a la escuela donde se formó como profesional, opinó: "Es hermosa la escuela que tenemos acá en la ciudad, junto a la del Instituto del Profesorado. Son grandes formadores, con grandes directores y profesionales que nos orientaron en esta profesión que es una belleza". Considerando que son muy pocos varones los que estudian esta carrera, comentó que “es poco común esta vocación en el hombre, pero crece porque es una linda profesión y se va sumando gente”. Con respecto a esto, su papá que estaba a su lado, agradeció a todos los formadores y expresó: “Yo siempre dije que somos usurpadores de la profesión, porque la profesión es la enfermera. Y bueno, los invito a los chicos a seguir profesando este hermoso camino”.

Cuando en forma personal, se comentó sobre el caso de esta familia de enfermeros al secretario de Salud Jorge Prieto, manifestó: "Realmente, cuando uno lleva en la sangre el deseo de ayudar y tiene esa solidaridad, ocurren este tipo de cosas. Hay familias enteras de enfermeros que se han jubilado y que han transmitido esto. Creo que cuando uno demuestra que la profesión gratifica enormemente a cada uno como persona, y que esa ayuda genera un alivio, es fundamental". También dijo que "esta profesión ha cambiado mucho; ha cambiado su pasado, su presente y lo que viene en un futuro, y tiene que ver con la actitud que tiene la enfermería, que es lo humano societario".

"Hoy la enfermería va de la mano; no tenemos que olvidar que estas personas que hoy son estudiantes y aquellos que son enfermeros fueron padres, tíos, amigos y abuelos durante la pandemia; porque cada uno de nuestros familiares y amigos que tuvieron que estar en una terapia intensiva, la única cara visible, los únicos ojos que tenían eran estas personas que trabajaban 24 horas sin parar, y arriesgaron sus vidas para salir adelante. Hoy tenemos una provincia que sin duda no tuvo que lamentar las víctimas que esperábamos tener, porque realmente nos pusimos todos de pie, hemos luchado juntos por la salud. Un gobierno provincial que no titubeó en poner la inversión que se tuvo que hacer, un gobierno nacional que nos aportó todo el equipamiento, y la voluntad de toda esa gente que sin duda es lo que más agradecemos", sostuvo Prieto.

Tal como lo hizo en su discurso, Prieto dijo que como enfermero, esta profesión tuvo para él cosas muy gratificantes porque todo lo que realizaba en aquellos tiempos, desde quitar un punto, de colocarse un guante, de hacer la higiene de un paciente, del tendido de una cama, lo disfrutaba “como un arte”.