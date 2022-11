Una video instalación ingresará a la colección del museo Rosa Galisteo

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Cultura, anuncia las obras distinguidas del 99º Salón Anual Nacional de Santa Fe cuya resolución estuvo en manos del jurado integrado por Clarisa Appendino, Camilo Guinot y Marcos Figueroa.

La premiación se llevará a cabo el 8 de diciembre, en horario a confirmar, en una celebración abierta a todo público.

Las muestras 99º Salón de Santa Fe y Museo Tomado se encuentran en exhibición, con entrada libre y gratuita, en la sede del organismo cultural santafesino (4 de Enero 1552), con apertura al público los jueves y viernes de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 21:00 y sábados, domingos y feriados de 17:00 a 21:00. Para ver las muestras virtualmente se puede visitar el micrositio www.museorosagalisteo.gob.ar/salonypadeletti



PREMIOS Y ESTÍMULOS

El Premio Adquisición Gobierno de la Provincia de Santa Fe fue otorgado a la obra “Ian” de la artista Ayelén Coccoz, instalación conformada por un retrato articulado y un video.

Sobre la decisión, el jurado subrayó: “... las cualidades estéticas y conceptuales de la obra así como el tratamiento sensible sobre los materiales y los objetos, el enfoque personal sobre el lenguaje del video y de la instalación, además, del recorrido de la artista”.

A la par, señaló: “La obra forma parte de un proyecto mayor llamado PO_OTORETO y es una de sus últimas investigaciones. Este proyecto resignifica la tradición del retrato en occidente, en relación a la perpetuación de características físicas y psicológicas, y toma de la tradición japonesa, la creencia animista de muñecos-retratos. Sobre esta premisa, consideramos que esta obra realiza un importante aporte a la colección del museo por dinamizar y problematizar el acervo de retratos, mayoritariamente del arte moderno, y canaliza y proyecta hacia el presente esta genealogía”.

“Ian” se incorporará a la colección del Museo Rosa Galisteo, conformada por más de 2800 obras. Este es el segundo video que se suma al patrimonio; el primero ingresó en 2019 con el Premio Adquisición a “Manifiesto” de Cecilia Lenardón en el 96º Salón de Santa Fe.

Ayelén Coccoz es artista visual. Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, en el Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella, ambas de Buenos Aires; y en la Hochschule für Bildende Künste Dresden (Alemania). Recibió apoyos del Fondo Nacional de las Artes, del Fondo Metropolitano de la Cultura y del programa de Mecenazgo.

Ha participado en numerosas muestras nacionales e internacionales.

En cuanto a los premios estímulo el jurado resolvió lo siguiente:

-Premio Estímulo Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Las herramientas de Julio” (cerámica) de Gabriel Baggio.

-Premio Estímulo Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” (No adquisición) a la obra “Línea de producción” (instalación de audiovisuales) de Paula Massarutti.

-Premio Estímulo Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Los cimientos en el polvo” (tejuelas de barro) de Florencia Sadir.

-Premio Estímulo Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe (No adquisición) a la obra “Contrapeso” de la serie “Formas de acción” (fotografía digital) de Cintia Clara Romero.

-Premio Estímulo Universidad Nacional del Litoral (No adquisición) a la obra “No me olvides” de (video digital) de Juan Desteract.

-Premio Estímulo Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe (No adquisición) a la obra “82 (Bar en el Folies-Bergere)” de la serie “Estilo e iconografía” (fotografía) del colectivo integrado por Nicolás Martella y Manuel Fernández.

-Premio Estímulo Pilay-Capitel (No adquisición) a la obra “Sin título” (lápiz sobre papel cuadriculado) de Alejandro Montaldo.

La exhibición 99º Salón de Santa Fe está integrada por las siguientes obras y artistas: “Aire, tierra y cuadratura” acrílico sobre lienzo de Natacha Ambros; “Las herramientas de Julio” cerámica de Gabriel Baggio; “Reflejo de Taller” óleo de Elena Blasco; “Hace mucho calor” óleo de Vico Bueno; “Ian” instalación de Ayelén Coccoz; “Fui al río” fotoperformance de María Daud; “Grito tu nombre” carbónico azul sobre papel de algodón de Toti D'Stefano; “El golpe de los tubos” instalación de videos de Martin Farnholc Halley; “Pausa de una ilusión” video de Diego Gelatti; “Solo quiero que me quieran” video - pintura instalación de Jazmín Giordano; “Atardecer” acrílico y látex sobre lienzo de Agustín González Goytía; “Cerca” instalación de Julia Levstein; “Captura o después del borde” grafito de Valeria López; “Ser Paisaje” video de Gastón Lovato; “82 (Bar en el Folies-Bergere)” fotografía del colectivo integrado por Nicolás Martella y Manuel Fernández; “Línea de producción” instalación de audiovisuales de Paula Massarutti; “Dechado” escultura de Alejandra Mizrah;, “Sin título” lápiz sobre papel cuadriculado de Alejandro Montaldo; “Presión” escultura de Andrés Pasinovich; “No me olvides” video digital de Juan Desteract; “Tapiz” óleo de Debora Pierpaoli; “Contrapeso” fotografía digital de Cintia Clara Romero; “Los cimientos en el polvo” tejuelas de barro de Florencia Sadir y “Estas pasiones avanzan en sentido contrario” óleo de Juan Valenti.



SOBRE EL JURADO

La actuación del jurado se llevó a cabo el viernes 4 del corriente, ocasión en la que se reunió de forma presencial en el Museo para la evaluación de las 24 piezas que conforman el Salón. Cabe mencionar que una de las piezas que oportunamente había sido seleccionada, no forma parte de la muestra por razones de fuerza mayor.

Clarisa Appendino es coordinadora del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y docente en la Facultad de Humanidades y Artes (UNR), donde se graduó como Licenciada en Bellas Artes. Integra la Asociación Argentina de Críticos de Arte (AACA). Ha realizado proyectos curatoriales en diferentes instituciones y espacios de arte en ciudades como Rosario, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Plata. Junto al equipo curatorial del Museo Moderno realizó recientemente las exposiciones Vida abstracta, Cuerpos contacto, Cuerpos mutantes y Baile fantástico. Ha publicado textos en libros y publicaciones independientes, académicas y ediciones de museos y ha colaborado en las revistas Otra parte y Ramona.

Marcos Figueroa es artista visual, curador, investigador y profesor a cargo del Taller C en la FAUNT. Vive y trabaja en Tucumán. Fue Director de los Foros Internacionales de arte y políticas culturales. Fue Decano de la FAUNT en dos períodos. Curador de la Trienal de Artes Visuales de Chile 2009 para el proyecto Antofagasta.Es Director del Archivo de arte de Tucumán Miembro Delegado por Tucumán en la Academia Nacional de Artes.

Camilo Guinot realizó clínica de obra con Pablo Siquier y con Alicia Herrero. Participó en los programas Tutorías (2007) y LIPAC (2008) en el CCR Rojas-UBA. Obtuvo las becas: Fondo Nacional de las Artes (2021, 2017, 2013), Colección Oxenford (2020) y BECAR (2017). Fue artista residente en EAC, Montevideo, Lugar a dudas, Cali, Sur Polar, Antártida, Museo Castagnino+Macro, San Javier y Curadora, Rincón. Obtuvo: Premio Adquisición Ministerio de Producción de Buenos Aires (2021), Estímulo UNL 97º Salón Nacional Santa Fe (2021), Mención del 108ª SNAV (2019), Premio Igualdad Cultural (2013), Premio Itaú Cultural (2011). Su obra integra las colecciones: Museo Castagnino+Macro, Museo Emilio Pettoruti, MEC, Córdoba, Fundación Itaú Cultural, EAC, Montevideo, Sayago & Pardon, California. Vive y trabaja en CABA.