Gran concurrencia en el 4° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos

Cinco localidades entrerrianas -además de la sede en la capital provincial- están disfrutando de esta cuarta edición del FICER.

Hay proyecciones diarias de cortos y largos en las localidades de Aranguren, Concepción del Uruguay, Concordia, Los Conquistadores y Villaguay, durante los cuatro días del Festival.

Todas las funciones son con entrada gratuita y la programación es la misma cada día para todas las sedes: el miércoles comenzó con la película argentina El suplente, de Diego Lerman, y el cortometraje entrerriano Los soles de mi abuela Gloria, de Alejandro Maldonado; el jueves continuó con el clásico nacional de Leonardo Favio Nazareno Cruz y el lobo y el corto chaqueño Hacelo corto, de Pablo Latorre.



UN FESTIVAL FEDERAL

En Concordia hubo sala llena en el microcine de la Delegación Argentina de la Comisión Técnica Mixta-Salto Grande. En la función del miércoles a las 19, el presidente de la Delegación Argentina, Luis Benedetto, destacó la iniciativa impulsada por el gobierno de Entre Ríos: “Desde el primer momento pusimos a disposición las instalaciones de Salto Grande para poder seguir fortaleciendo la cultura y el desarrollo de nuestros actores, actrices y productores audiovisuales, en una industria que tiene todo para seguir creciendo en nuestra provincia”, destacó el funcionario. El público se conformó con vecinos de Concordia, Chajarí y Federación.

En Villaguay, el Festival se está viviendo con mucha expectativa. “Esta propuesta se suma al calendario de actividades que se proyectan en el marco del Camino al bicentenario de la ciudad de Villaguay entendiendo que el pasado 20 de noviembre nuestra ciudad cumplió su aniversario 199 y a partir de ese momento se dio inicio a este proyecto”, explicó Andrés Ramón, director de Cultura de Villaguay. Las dos primeras noches contaron con un buen marco de público que se congregó a las 19.30 en el Centro de Convenciones, Aula 1, en la avenida Raúl Alfonsín 1853. “Creemos que esta propuesta va a ir expandiéndose entre las personas y logrará una repercusión positiva y que más público se acerque a disfrutar de estas proyecciones, además también creemos importante que personas interesadas en este arte se acerquen, lo cual es vital, ya que motiva a que quienes son aficionados quieran también llevar a cabo proyectos similares”.

En Concepción del Uruguay, el Auditorio Cine CIC, localizado en Cabo Labalta y Presbítero Allais tiene proyecciones a las 19. “Me pareció excelente la propuesta, nos ayuda a entender cosas que no se conocen”, dijo Griselda. “Quiero felicitar a este hermoso cine y tantas cosas que podemos contar; voy a volver e invitar a mucha gente”, indicó Romarí. “Me parece que la cultura es un derecho y que sea en el barrio, aún mejor, que sea gratuito, que sea para todos, gracias por eso. Me encanta el cine y que haya una sede acá me parece esencial”, compartió Barbi.

Los Conquistadores, en el norte entrerriano, utiliza el Salón Cultural Municipal. Allí, a las 20.00, se congregan unos cincuenta vecinos por noche para asistir a la programación.

En la localidad de Aranguren, el FICER tendrá su asiento en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, ubicada en avenida San Martin 465. Allí, las funciones del miércoles hasta hoy serán a las 19:30.



LO QUE QUEDA EN LAS

SUBSEDES DEL FICER

Este viernes, las subsedes compartieron pantalla con Jesús López, de Maximiliano Schonfeld, película ganadora de la sección Cine Nacional en Competencia del FICER 2021, así como del Ojo Pez, premio que otorga el público mediante votación. Acompañaron esta función los cortos paranaenses Lo que se perdió, de Nahuel Beade y Nicolás Batalla, y Presa, de Victoria de Michele y Noelia Seguí. “Estoy muy feliz de que Jesús López esté moviéndose en la provincia y llegando a lugares de difícil acceso, que no tienen salas de cine. Estamos agradecidos de la oportunidad de que la película esté ahí y me parece que todas las películas entrerrianas deberían pasarse continuamente todo el año en distintos lugares. Buenísimo que nos tocó a nosotros ahora, y es importante que esto siga pasando como iniciativa del Festival: abrir las subsedes”, señaló Schonfeld.

Fue el turno también de Sobre las nubes, de María Aparicio, donde Ramiro, Hernán, Nora y Lucía son cuatro personas que no se conocen entre sí pero que están conectados a través de una recolectora de basura que trabaja en la madrugada cordobesa. Son cuatro historias que transcurren en una ciudad en blanco y negro y de cielos nublados.

Le siguió Siete perros, de Rodrigo Guerrero, que también transcurre en Córdoba donde vive Ernesto (Luis Machín) en un edificio junto a sus siete mascotas perrunas. Esta situación lleva a que sus vecinos, en una audiencia de mediación, lo insten a sacar los animales de su vivienda. No obstante, él no quiere separarse de sus perros. En medio de esta situación crítica, el protagonista descubre, junto a otros, una posible alternativa.

La producción que completó la propuesta es Camuflaje, de Jonathan Perel. Aquí, el escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina y el principal centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar donde desapareció su madre en 1976. La cámara sigue al protagonista en una búsqueda que le permita adentrarse y explorar este lugar cargado de historia.



PREMIOS

Además del premio Ojo Pez previsto para esta sección y que decide el público con su voto, un jurado compuesto por Santiago Loza, Paola Buontempo y Luciano Monteagudo, tres notorios representantes de la escena cinematográfica, elegirá la obra más destacada de este segmento.



CIERRE

El cierre de hoy ocurrirá con el largometraje argentino La casa de los tíos, de Verónica Rossi, y la proyección de los once videominutos ganadores del concurso 2022 que tiene epicentro en Concordia desde hace cinco años.