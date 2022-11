La vida del doctor Tita en un documental

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Anoche, en un encuentro desarrollado en la sede del Centro de Cultura Artística Amigos del Arte fue dado a conocer un documental en el que se presenta la vida del Dr. Plácido Tita, la filmación que fue dirigida por Marcelo Rico, estará disponible en YouTube.

Aprovechamos la ocasión para entrevistar al director de la realización que así nos respondía.

¿Por qué elegiste a Plácido Tita para ser el centro del documental, en esta edición de Forjadores de Historia?

"En mis decenas de viajes al impenetrable argentino y paraguayo siempre me atrajo llegar a conocer al doctor Maradona, por innumerables cuestiones nunca pude acceder a él. Antes de armar este ciclo, una persona hablando de bueyes perdidos digamos, me dijo yo lo veía pasar frente de mi casa al doctor Tita, con sus pantalones arremangados, su maletín en la mano y sus pies en el barro, Y ahí empecé a interiorizarme sobre la vida del doctor, y efectivamente, él nunca tuvo horarios ni reparos para atender a la gente.

Sin dudas es un forjador de historia, no sólo en el área de la medicina en la ciudad, sino en distintas actividades que contaron con su decisiva participación, ¿qué eco encontraste en la comunidad para pintar su semblanza?

"La mayoría de las personas que entrevisté hablan muy bien de él, y todos coincidían que el hombre no tenía ningún prejuicio ni horarios. La gente siempre me abrió las puertas de muy buena predisposición para conversar y contarme anécdotas sobre el doctor muy jugosas para que la gente conozca, pero creo que el resumen de su vida está en el final, donde mi guionista Luis Lorenzo lo pinta de cuerpo entero. Como bien decís, es un forjador de historia que se comprometió además con la comunidad toda de Sunchales, hasta fue el cabecilla del partido de acción vecinalista, indudablemente Tita quería lo mejor para su lugar de residencia.

¿Cuánto esfuerzo te costó investigar su trayectoria?

"No sé si llamarlo esfuerzo, porque al hacer lo que uno ama es difícil considerar el esfuerzo, la gente fue muy predispuesta en general, me aportó muchos relatos que yo iba transformando en escenas, me gusta crear a solas, mirar lejos y sumergirme en dramatizaciones, imaginar su vida, su impronta, tratar de sentir lo que él sentía en esos momentos de absoluta entrega y concentración.

Tras esta primera exhibición ¿dónde se hará conocer la filmación?

"La película estará disponible en mi canal de YouTube la semana que viene seguramente. @MarceloRicoCaprin "