Amplia participación en taller sobre delitos informáticos

Con una importante asistencia de público, y de personal de seguridad, este jueves por la tarde se llevó a cabo un taller sobre "Prevención de delitos informáticos y ciber estafas", en las instalaciones del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM).

La actividad estuvo organizada conjuntamente entre el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, la Municipalidad de Rafaela, el SEOM y la Federación de Entidades Vecinales.

Estuvieron presentes el secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad, Maximiliano Postovit; el subsecretario de Políticas de Seguridad Públicas de la Provincia, Edgardo Glavinich; personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Unidad Regional V; integrantes de la Guardia Urbana Rafaelina y de la Secretaría de Prevención en Seguridad; la presidenta de la Federación de Entidades Vecinales, Valeria Gutiérrez; las presidentas vecinales por los barrios Mosconi, Marisa Botto, y Sabrina Ulman por Italia; y autoridades comunales, entre otros.

El taller fue dictado por la abogada Mariana L. Oroño, presidenta de la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados de Santa Fe; y por Rodrigo Álvarez, analista criminal, especialista en Delitos Informáticos, jefe de la División de Cibercrimen en la Agencia de Investigación Criminal.



PREVENIR A LA

CIUDADANÍA

Por su parte, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, explicó: "Los ciber delitos van mutando. La tecnología que utilizamos para contrastar y prevenir delitos también es utilizada por los delincuentes. Encontramos a diario que «el cuento del tío», esa llamada telefónica, ese ardid, sumado a lo que es el robo de identidad, ya sea de WhatsApp, lo que es Home Banking, esos delitos modernos, existen por falta de herramientas, de conocimiento. Eso es lo que venimos a traer hoy en este taller, gracias al Ministerio de Seguridad, que desde que estábamos entregando los móviles, me habían dicho que estaba este taller y lo hicimos”.

Postovit agregó que: “si bien lo organizamos con el Ministerio, con el SEOM que nos ofrece su establecimiento, sumado a la Federación de Entidades Vecinales, queremos sumar a la ciudadanía. Nosotros hicimos una fuerte campaña de difusión, para que mientras más vecinas y vecinos puedan venir, mejor. Queremos que haya menos víctimas. Y después, una vez que ocurran este tipo de delitos, es una tarea del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Hay una parte que es preventiva y es nuestra. Y una parte de investigación que hará conjuntamente el MPA con la Agencia de Investigación Criminal (AIC)”.



PRIMERA POLÍTICA

PROVINCIAL

A su turno, el subsecretario de Políticas de Seguridad Públicas de la Provincia, Edgardo Glavinich, detalló: “El MPA, en principio, ya cuenta con dos Fiscalías especializadas en ciber crimen. En el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe esto ya es parte de una política de ciber crimen, la primera política de ciber seguridad a nivel provincial. Por un canal va la sensibilización y la inclusión digital, que también viene de la mano del plan de conectividad de toda la provincia. Es decir, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe está invirtiendo en la conectividad de todas las localidades. Esto va a llevar a mayor tráfico de internet, y por supuesto, mayores riesgos y amenazas de una tecnología que es positiva, pero también implica que los delincuentes puedan trabajar”.

“En ese marco -continuó-, el Ministerio ha desarrollado una línea de ciber seguridad que nos va a permitir la investigación criminal en el quinto dominio; es decir, en el ciber espacio”; añadió el subsecretario provincial.



BRINDAR

HERRAMIENTAS

Por último, Glavinich contó que “esto se hizo a través de un convenio con el Gobierno de la Nación. Los equipos ya se están colocando, y muy pronto van a estar dando resultados. Por otra parte, la sensibilización, que es lo que venimos a desarrollar junto a la Municipalidad de Rafaela. Y otra cuestión más es el monitoreo permanente del ciber espacio, que no es algo jurisdiccional. No tiene fronteras, no tiene jurisdicción. Esto, lleva a convenios con Nación y convenios regionales. En ese campo, también le vamos a estar brindando al MPA, herramientas de investigación. Es el caso de la investigación forense, que entre el MPA y el Gobierno de la Provincia, nos estamos poniendo de acuerdo para poder llevar adelante”.