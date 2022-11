Brasil venció a Serbia 2-0 en el partido que cerró la primera fecha del Mundial

Brasil tuvo el debut que buscaba en la Copa del Mundo Qatar 2022, ya que logró la victoria sobre Serbia en el cierre del Grupo G.

Fue por 2-0 después de un primer tiempo parejo en el que el seleccionado europeo supo cerrarle los caminos y hasta llevar peligro a su área. Pero en el complemento, y con justicia, los dirigidos por Tite lograron la ventaja por la que tanto habían trabajado.

Fue en los pies de Richarlison que Brasil consiguió sus dos goles: el primero después de un rebote en el área, y en el segundo, un tremendo golazo de tijera en el centro del área.

Brasil, campeón mundial en las Copas de Suecia ‘58, Chile ‘62, México ‘70, EEUU ‘94 y Japón y Corea 2002, quiere recuperar el protagonismo luego de haberse quedado afuera en los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018 y empezó con el pie derecho para conseguirlo.

La segunda presentación de Brasil será ante Suiza el lunes próximo a las 13, mientras que cerrará el grupo frente a Camerún el viernes 2 de diciembre a las 16.



LA LESIÓN DE NEYMAR

Más allá del triunfo en el debut para Brasil, no todas fueron buenas noticias para el equipo de Tite, ya que Neymar, su máxima figura, no pudo completar el encuentro y debió salir sustituido con claros gestos de dolor.

A falta de diez minutos para el final del encuentro, el jugador del PSG abandonó el terreno de juego con sentidas muestras de incomodidad y dolor en el tobillo derecho, tras haber sufrido un golpe en dicha zona. Finalmente, en conferencia de prensa, el entrador confirmó la lesión del astro brasileño: “Neymar tiene una entorsis en el tobillo”, ratificó.

Las imágenes de “Ney” siendo atendido en el banco de suplentes, tras haber sido sustituido por Antony, encendieron todas las alarmas en el combinado brasileño. Hielo en su tobillo derecho y la cara tapada ocultando las lágrimas y signos de dolor fueron las señales que indicaron que algo no andaba bien con el jugador.

Tras finalizar el encuentro, Neymar se retiró al vestuario con el pie descalzo y con una notable hinchazón en la zona afectada.