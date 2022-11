A dos años de la muerte de Diego

Diego Armando Maradona dejó su nombre grabado a fuego en las páginas doradas de la historia del fútbol mundial. El mejor jugador de todos los tiempos falleció el 25 de noviembre del 2020 a sus 60 años por un edema agudo de pulmón derivado por una insuficiencia cardíaca crónica.

En plena competencia del Mundial de Qatar 2022, el segundo aniversario de la muerte del “Diez” se cumplirá este viernes 25 de noviembre. Fecha más que significativa si tenemos en cuenta la importancia que tuvo Diego en la Copa del Mundo (que lo vio consagrarse en México 1986). Por ello, un grupo de fanáticos llevará adelante un particular homenaje: una peregrinación virtual.

Será la primera vez que se le rinda homenaje de esta manera, con un memorial virtual, y la iniciativa ya cuenta con un fuerte apoyo del círculo íntimo de Maradona. De hecho, las primeras “velas” que se encenderán serán las de sus hijos Dalma, Gianinna, Jana, Diego Junior y Diego Fernando, con las que quedará oficialmente inaugurado el sitio web.

La plataforma por la que se podrá “peregrinar” de manera virtual es la página m10.ar. Allí habrá un apartado llamado “Origen”, que funcionará como un altar virtual donde cada fanático podrá dejar su vela encendida.

Esta particular campaña se lanzó no solo para los fanáticos argentinos de “Pelusa”, sino para quienes lo admiran a nivel global. Por ello, el spot “Una vela a Diego” fue publicado en los idiomas español, inglés, portugués e italiano desde las redes sociales del proyecto.

El homenaje tomó tal impulso que desde el perfil de Instagram del propio Diego Armando Maradona postearon la convocatoria a la peregrinación virtual.