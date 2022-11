Argentina se prepara para enfrentar mañana a México

Según las pruebas de ayer, el cuerpo técnico no descarta cambios tanto en la defensa como en el mediocampo de cara a la trascendental segunda fecha del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022.

Lionel Scaloni sabe que la Selección Argentina no tiene margen de error ante México si es que quiere mantener las ilusiones intactas del grupo en el Mundial de Qatar 2022. Ayer, el DT probó de todo, tal vez para despistar a un viejo conocido como Gerardo Martino.

En la defensa, el cuerpo técnico alternó a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina en el lateral derecho, a Nicolás Tagliafico y a Marcos Acuña en el izquierdo y a Lisandro Martínez y a Cristian Romero entre los centrales.

Pasando al mediocampo, Scaloni puso primero a Enzo Fernández por Alejandro Gómez y después al ex-River por Leandro Paredes y Alexis Mac Allister al lado. Si bien no hay una pista real del próximo once inicial, la lectura a simple vista es que se avecinan modificaciones en esas líneas para buscar los tres puntos que le den tranquilidad al equipo de cara a la última jornada del Grupo C.

Un probable sería con. Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero o Lisandro Martínez, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

En el medio día de hoy el DT Scaloni brindará una conferencia de prensa, junto a Lautaro Martínez, previo al juego de mañana ante México.