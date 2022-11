Explosiva sesión por el tratamiento del proyecto de Ordenanza Tributaria

Si bien todo indicaba que iba a ser un encuentro legislativo “caliente”, pero la Tributaria se aprobaría finalmente, porque los bloques opositores ya habían adelantado que no votarían el proyecto del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para incrementar, de una sola vez y a partir de enero venidero, un 47,18% los tributos para el primer semestre del año próximo, y reducirían esa pretensión al 40,5%, y de manera escalonada (12% en los tres primeros bimestres de 2023), hubo sorpresa en el recinto cuando la concejal Brenda Vimo (PJ) pidió la vuelta a Comisión del proyecto y formuló varias imputaciones a la oposición que fueron respondidas fuertemente.



ALTA TENSIÓN

Vimo argumentó que la solicitud de regresar el proyecto obedece a cuestiones de “responsabilidad institucional”, en obvia alusión a la propuesta de la oposición que recortó considerablemente la suba de imposiciones locales pretendida por el Ejecutivo.

Y fue un poco más allá al reclamar de sus adversarios “no tener una actitud veleidosa ni actuar negligentemente o con impericia”.

“Este debate -aseveró-, que debe ser precisamente eso, no puede ser una propuesta e imposición porque estamos hablando de garantizar los recursos para sostener una ciudad y el capricho no es la forma, el debate es la forma y tampoco lo es la imposición”.

“El discurso que vienen manteniendo -los opositores- en los últimos años cuando tratamos la Tributaria señalan que se está basado en cuidarle los bolsillos al vecino. ¿Cuidarle el bolsillo al vecino? Me parece importante que sea así, pero sí uno (el Municipio) no cuenta con los servicios y los recursos institucionales no le estamos cuidando el bolsillo sino haciendo demagogia”, disparó.

Enseguida, señaló que desde el oficialismo “apostamos a una política de Estado que reconozca al pagador, porque no es lo mismo el cumplidor que quien no lo es. Rafaela tiene 73,4% de contribuyentes pagadores y tienen que estar reconocidos y en esta Ordenanza (la enviada por el DEM) se lo hace. Entonces, es imposible votar otra en la que los números que se manejan no permiten sostener esto”, en referencia al premio del que gozarán los pagadores.

Según explicó a su turno el concejal Martín Racca (PJ) este beneficio para los contribuyentes cumplidores implicaría que la caja municipal deje de percibir alrededor de $ 40 millones y con la poda efectuada por la oposición los recursos que no ingresarán serían significativos.

“Reitero esto necesita de un debate mucho más profundo y de ser responsables”, cerró Vimo.



EL SHOW DEL

REPARTO

Enseguida, su par justicialista Juan Senn apoyó la vuelta del proyecto a la Comisión, pero antes que se vote, Leo Viotti (UCR-JxC) tomó el guante para refutar lo dicho por Vimo y también contestar con munición gruesa al Gobierno local.

De entrada, y hablando en nombre de su bloque, comentó que aceptaban la vuelta a Comisión del proyecto Tributario, pero dejó en claro: “tenemos una propuesta y la vamos a sostener, porque entendemos que es medida y acorde a la realidad como no lo es la del Ejecutivo, y la vemos poco seria porque sobre la marcha nos cambian la fórmula del cálculo para inflar el número (el porcentaje) de aumento pedido”.

“La fórmula polinómica utilizada normalmente daba alrededor del 41%, mientras que la que nos presentan a último momento y sin explicaciones previas les da un 47%, solo con el objetivo de después negociar, pero nosotros no vamos a caer en esa.

"Nuestra propuesta es de un 40,5%, pero llegamos a ese número escalonadamente, aumentando un 12% de manera bimestral, lo que contrasta con la idea del Ejecutivo que quiere un 47% y de un día para el otro, pero la inflación no es de un día para el otro como tampoco las mejoras en los salarios de los vecinos para hacerle frente”.

“Por eso, cuando nos vengan a decir que por nuestra culpa, como tanto les gusta decir, no se pueden realizar determinadas obras o acciones yo les voy a echar en cara la cantidad de cargos que crean constantemente para contener amigos, para pagar favores, la cantidad de contratos, las categorías que se dan a los amigos y que no tienen techo, entonces si hay plata para pagar todo eso cómo no la va a haber para llevar a cabo todo lo que hay hacer”, descargó.

Después, el radical denunció que “el año que viene, que habrá elecciones, empieza el show del reparto y lo que quieren es plata para repartir, para comprar votos, como les gusta, van a volar cosas, las vamos a ver de un lado para el otro, y eso es lo que quieren en caja para hacer campaña, pero nosotros no vamos a permitir que el show de campaña recaiga sobre los contribuyentes rafaelinos”.

“El 40,5% es sólido y tiene fundamento, pedir más que eso es para juntar plata para la campaña, para seguir pagando favores y conteniendo amigos. Todos sabemos que cuando necesitan un cargo para contener amigos lo hacen de un día para el otro y con categorías y sueldos altos, entonces si hay para esto también tiene que haber para hacer la cosas que se deben hacer”, advirtió Viotti.

Y terminó con tono enérgico: “Nos nos vengan a correr con que por culpa nuestra no pueden realizar cosas importantes. Aprendan a gestionar y manejar mejor los recursos del Estado, sean austeros y van a encontrar los fondos que necesitan".



QUE DÉ LA CARA

Por su parte, Lisandro Mársico dijo entender que “los Concejales del oficialismo tengan que defender una posición y blindar al Ejecutivo en temas sensibles, pero acá hay una responsabilidad política y si el Intendente no está de acuerdo con lo que vota la mayoría del Concejo tiene la posibilidad del veto, entonces ¡que dé la cara el hombre!

“No tenemos los dos tercios (mayoría absoluta para revocar el veto del Ejecutivo) y por ello no tenemos la última palabra; entonces si el Señor Intendente puede explicarle a los ciudadanos de Rafaela por qué veta nuestra propuesta, que lo haga”.



PRESUPUESTO DEL

CONCEJO EN DUDA

El concejal Juan Senn (PJ) aportó un condimento que puede hacer ruido al señalar que “sin dudas que hace falta una discusión porque al no dar el número vamos a tener que rever el Presupuesto del Concejo que para el próximo año respecto del actual tiene un incremento del 128%”.