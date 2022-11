Martorano confirmó el aumento de casos

La ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, admitió que en los últimos días se verificó un aumento de casos de Covid, pero aclaró que se están cursando como "una enfermedad estacional” y, por lo tanto, “no se está afectando al sistema sanitario como ocurría en otros momentos de la pandemia”. Asimismo, destacó que “la Organización Mundial de la Salud todavía no determinó el final de la pandemia”, y explicó: "En líneas generales hubo un aumento de casos en China y en otros lugares de la región. La realidad nuestra quizás sea otra porque hay un buen nivel de vacunaciones. Tenemos casos en la provincia. Se hacen los hisopados en toda la provincia en los sectores público y privado y hay casos positivos”. En declaraciones al programa “Todos en La Ocho”, Martorano aclaró que “lo interesante es que el Covid se está cursando como una enfermedad estacional, y no está afectando al sistema sanitario como ocurrió en otro momento", y advirtió: "Salvo casos muy puntuales de personas de edad avanzada o con factores de riesgo importante, no se están generando internaciones. Hubo un aumento, pero hemos visto más casos en los últimos tiempos de influenza”. “En líneas generales hay que mantener ciertos cuidados preventivos y habría que vacunarse, pero por suerte podemos sostener la vida con normalidad”, agregó Martorano, quien volvió a remarcar la necesidad de aplicarse la cuarta dosis. “Ahora además propiciamos una quinta dosis para las personas mayores de 50 años o para aquellas con inmunosupresión, en espera de que probablemente el año que viene aparezca una vacuna bivalente que pueda cubrir más de una cepa y especialmente las subvariantes del virus. Tal vez, el año que viene tengamos una sola dosis anual y el Covid pase a ser una enfermedad como la influenza”, concluyó.



COMPLETAR EL ESQUEMA

Mientras tanto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, pidió ayer a la población que complete los esquemas de vacunación contra el coronavirus. La recomendación del funcionario responde al aumento de casos de Covid-19 en países vecinos y a la llegada de una nueva “oleada” de la variante Ómicron. Prieto recordó que hay disponibilidad de dosis en todo el territorio provincial y además, advirtió que con la movilización que generan el mundial y las vacaciones de verano, es fundamental completar también el calendario de vacunación nacional para prevenir la circulación de enfermedades ya erradicadas. Finalmente, el viceministro de Salud evaluó positivamente la decisión de Brasil de retomar la obligatoriedad del uso de barbijo en los vuelos, al que consideró fundamental para evitar contagios en un ambiente tan cerrado como los aviones.