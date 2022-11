Para Cantero, no hay marcha atrás con los cambios en el secundario

Pese al rechazo de los gremios docentes, la ministra de Educación provincial, Adriana Cantero, aseguró que "no hay chances" de derogar la circular Nº 4, que prevé la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y un cambio de evaluación de contenidos aunque se mantiene la repitencia. Los gremios locales de Amsafe y Sadop aseguran que la cartera educativa provincial pretende degradar a la secundaria hasta hacerla desaparecer con el paso de los años.

"No hay chances de que se derogue la Circular Nº 4, porque en primer lugar da las orientaciones que toda la comunidad educativa pedía para ver cómo se cumplía el acta paritaria, porque la finalización del 23 de diciembre forma parte del acuerdo paritario que hicieron todos los gremios docentes con el gobierno provincial y figura en el acta y que además fue ratificada por el decreto que homologó el gobernador, por lo tanto la circular no puede modificar lo que está en el acta paritaria", sostuvo Cantero.

En ese sentido, recordó que lo que está dispuesto en esa circular "está enmarcado" en el acuerdo que firmaron. "Yo creo que parte del ejercicio de la democracia es saber honrar los acuerdos que construimos en el marco del diálogo democrático", afirmó.

Respecto a los nuevos criterios a la hora de evaluar, Cantero explicó: "Tiene que ver con los cambios del enfoque pensando que se cierra un trienio muy difícil para los estudiantes, un año sin presencialidad, otro año con semipresencialidad y un año con recuperación de presencialidad pero con muchas interrupciones. Entonces el trienio es excepcional en el marco de las reglamentaciones vigentes, lo que solicitamos es evaluarlo como un período excepcional y fundamentalmente dándole mucha insistencia a la evaluación formativa".

A su vez, sostuvo que el mecanismo de evaluación "no es una medida inconsulta, ni unilateral, porque estas decisiones se vienen trabajando con los equipos de supervisión, siendo estos últimos los que mantienen el diálogo con las escuelas".

"Yo les voy a recordar algo: el ciclo lectivo es universal, vayan y lean la letra de la ley de los 180 días de clases del año 2003, allí van a encontrar los principios por los cuales nosotros trabajamos defendiendo el derecho de los chicos a tener más días de clases", subrayó.



AMSAFE Y SADOP, DUROS

En tanto, los gremios docentes Amsafe y Sadop Rosario, público y privado respectivamente, realizaron ayer una clase pública frente a la puerta de la sede local del Ministerio de Educación para rechazar la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre y la nueva forma de evaluar contenidos, una iniciativa que se oficializó en el último mes por medio de una circular emitida por la cartera educativa provincial. "Lo único que hacen es degradar el secundario", dispararon para repudiar la decisión tomada por la ministra de Educación, Adriana Cantero, a quien acusaron de querer "castigar a la docencia". "La reforma se hace para que los chicos pasen de año sin aprender", sentenció el titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, respecto a las modificaciones pedagógicas que pretende llevar adelante el Ministerio de Educación provincial a la hora de evaluar a los alumnos y alumnas del nivel secundario. Es por eso que este jueves realizaron una clase pública frente a la sede de la cartera educativa. El conflicto surgió a raíz de la circular emitida por Educación, en la que exige que todos los alumnos deberán ir a la escuela hasta el 23 de diciembre para participar en actividades de cierre de ciclo lectivo con formatos alternativos, como taller, seminario, socialización de trabajos realizados, nuevos acuerdos y ruedas de convivencia, propuestas aportadas por el Plan Nacional de Lectura y boletines pedagógicos ESI, entre otras. "Los argumentos que expone el Ministerio de Educación son absolutamente ciertos (respecto a los cambios en un sistema evaluativo obsoleto), pero lo que no va a decir en ningún lado es que ese proceso pedagógico de reforma que pretende implementar se haga de un mes para el otro, cuando en otros países ha llevado años y necesitaron consensos de familias, estudiantes y gremios docentes", planteó Lucero en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8. En ese sentido, sostuvo: "Es imposible sacar una reforma en noviembre para ponerla a prueba en el último mes de clases, es una mentira. Los sistemas deben aggiornarse, pero el ministerio no sabe lo que pasa en las escuelas".