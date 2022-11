La violencia es responsabilidad de la sociedad y del estado

Este 25 de noviembre es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer. La violencia no es una cuestión de mujeres, es responsabilidad de toda la sociedad y del estado en particular. De esta manera, la Asociación Civil Florentina de Rafaela tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres. Por eso, una vez más, pedimos acompañar, no ser cómplices de las violencias que se viven en todos los ámbitos, capacitarse con perspectiva de género y justicia por las que ya no están. En cuanto a los tipos de violencia, las más frecuentes son la violencia física, económica y patrimonial, doméstica, institucional, política, sexual, psicológica y simbólica. Es fundamental dar a conocer a dónde se pueden acercar y saber que no están solas: llamar al 144 o comunicate por Whatsapp al 1127716463, al Centro territorial de Denuncias (en nuestra ciudad, Las Heras 98), a la Guardia Social de Rafaela (3492-15302763) o en todas las comisarías.



INFORMES SOBRE

VIOLENCIAS Y DESIGUALDADES

El Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia presentó el Informe de femicidios, travesticidios y transfemicidios sucedidos del 1 de enero al 18 de noviembre de 2022. Los datos fueron recogidos por el Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género que se encuentra en el ámbito de dicho Ministerio y que fue creado por la ley 13.348 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Las tareas de recolección, producción, registro y sistematización de la información que nutre el Registro es suministrada por la base de datos del Sistema de Protección Integral contra las Violencias de Género según el Protocolo de Actuación ante Femicidios, Transfemicidios, Travesticidios y Crímenes por razones de género del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.

De los 22 femicidios, transfemicidios/travesticidios y muertes violentas de mujeres en contextos femicidas de la provincia de Santa Fe que se registraron durante el período del 1 de enero al 18 de noviembre del año 2022, los departamentos Rosario y La Capital fueron los que tuvieron mayor porcentaje. Así es que se contabiliza el departamento Rosario con un 36,4%, mientras que en el departamento La Capital con un 22,7% del total. De esta manera se observa que en el resto de los 6 departamentos mencionados en dicho informe, se sucedieron 2 muertes violentas en la localidad de Carcarañá, perteneciente al departamento San Lorenzo, y otras 2 en el departamento Castellanos, en las localidades de Rafaela y Humberto primo. En el resto de los departamentos se registró 1 muerte en dicho período temporal. La totalidad de las víctimas de femicidios, transfemicidios/travesticidios y muertes violentas de mujeres en contextos femicidas del 1 de enero al 18 de noviembre de 2022 se corresponden con 19 mujeres cis, 2 personas trans/travesti y 1 niño varón cis víctima en contexto de femicidio vinculado.



NARCOCRIMINALIDAD

Por otro lado, en el informe del Observatorio de las Violencias y Desigualdades de Género se incluye un apartado vinculado a la narcocriminalidad. Según se indica, lo característico de los femicidios en contextos de criminalidad organizada es que ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas como narcocriminalidad/narcomenudeo y/o trata de personas. En ellos existen elementos que permiten determinar que la muerte violenta es consecuencia de considerar a las mujeres como mercancía y como producto de venganza entre bandas. También por el escaso valor asignado a sus vidas hacia adentro de esas organizaciones o bien puede suceder que el resultado de muerte sea respuesta a su desviación en relación a lo que se espera que sea su comportamiento de acuerdo al estatus de su género. Estas características son las que diferencian a esa categoría de la de muertes en contexto de narcocriminalidad, donde sin existir elementos de violencia de género, las mujeres mueren por quedar en la línea de fuego o son víctimas colaterales en dichas situaciones. De acuerdo al documento, en el período transcurrido del mes de enero al mes de noviembre de 2022 en la provincia 44 mujeres cis fueron asesinadas de manera violenta en contexto de narcocriminalidad organizada. De este universo, 18 casos pueden considerarse, en principio, como muertes violentas con elementos de violencia de género (Femicidios en contextos de criminalidad organizada) y 26 como muertes en contexto de narcocriminalidad en los que no se detectan elementos de violencia de género. Cabe destacar que se encuentra en proceso de elaboración el informe final correspondiente al año 2022 del Registro único de Femicidios, Transfemicidios, Travesticidios y Crímenes por razones de Género de la Provincia de Santa Fe. En este trabajan de manera conjunta la Dirección de Política Criminal de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación, el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad y el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, el cual esta a cargo de la implementación de estrategias de recolección, producción, registro y sistematización de información sobre la violencia contra las mujeres, los femicidios, travesticidios, transfemicidios y otros crímenes de odio sexo- genéricos, a partir del dictado del Decreto N.º 0711/2021.



A NIVEL NACIONAL

En cuanto al registro nacional de femicidios 2022, desde el 1 de enero al 23 de noviembre, se constataron 229. En cuanto al mapa de femicidios, 77 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 30 en Santa Fe, 21 en Córdoba, 12 en Mendoza y Misiones y 11 en Salta y Santiago del Estero, en tanto que en Chubut, Neuquén y San Juan se contabilizaron apenas 1 femicidio en lo que va del año. En cuanto a femicidios íntimos de mujeres hubo 160 hasta el momento, 56 vinculados a mujeres y niñas y 13 vinculados a hombres y niños. En cuanto a los meses, en octubre se produjeron 33 femicidios, en enero 30 y 27 en marzo y abril. Sobre el lugar físico del femicidio, el 58,5% se desarrollan en la vivienda de la víctima, el 21% en la vía pública, el 7% en vivienda compartida, el 4,8% en la vivienda del agresor y el 8,7% en otros sectores. Acerca del vínculo con el agresor, el 41,5% es la pareja actual, el 18,2% la ex pareja, el 15,3% un familiar, el 11,4% un conocido, el 1,3% un desconocido y sobre el 11,4% restante no hay datos sobre los agresores. Y por último, otro dato importante a destacar es que en este 2022 al menos 200 niños perdieron a sus madres por femicidios, 9 en lo que va del mes de noviembre (40 habían realizado denuncias previas y 27 tenían medidas judiciales).