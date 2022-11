Se graduaron 114 alumnos de la UNRaf

Este miércoles, en el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano, se llevó a cabo el 2º Acto de Colación de la Universidad Nacional de Rafaela, en el que se graduaron 114 alumnos correspondientes a 8 carreras que dicta la casa de estudios local. “Estamos proponiendo un equilibrio de largo plazo entre la formación de capital humano para el aparato socio productivo de la región y al mismo tiempo, la formación de futuros científicos e investigadores integrados al ámbito tecnológico cuyo rol protagónico es innegable para el desarrollo socioeconómico y el crecimiento individual”,

expresó el rector Rubén Ascúa, quien encabezó el acto.

Los nuevos profesionales que alcanzaron su título en este 2022 están listos para desempeñarse como tales en el entramado productivo e institucional de la región. Así, se suman a 43 profesionales que recibieron su diploma en 2021, lo que significa que la UNRaf ya otorgó 157 títulos de pregrado y grado en sólo 7 años, desde el inicio de su primer año académico en 2016. Para esta Universidad Pública, cada graduado lleva en su formación los valores propios de la identidad institucional, por lo que este evento significa una instancia de crecimiento individual y de la comunidad universitaria en su conjunto.

Según los datos informados por el rector en su discurso durante el acto, las cifras conseguidas desde la creación de esta Universidad Pública en 2014 resultan auspiciosas: 2.730 estudiantes inscriptos para el cursado del año académico 2022, 1.008 participantes en diplomaturas y certificaciones, 52 participantes en la Escuela de Formación Profesional, 54 estudiantes de posgrado y 34 vínculos internacionales de cooperación y movilidad científica y académica.

El aporte en formación profesional universitaria que la UNRaf hizo hasta el momento en la región, es significativo no sólo por los números sino por la diversidad de disciplinas y campos de conocimiento. Los graduados de este año corresponden a las Tecnicaturas Universitarias en Administración y Gestión de la Información; en Entrenamiento Deportivo; en Desarrollo de Videojuegos y Narrativa Interactiva; en Análisis de Tecnologías; y en Medios Audiovisuales y Digitales. En estos casos, los graduados podrán avanzar hacia el título de Licenciatura en la propia UNRaf. Completan la lista de carreras las Licenciaturas en Diseño Industrial; en Educación; en Industrias Alimentarias y en Producción de Videojuegos y Entretenimiento Digital.

La UNRaf fue creada el 3 de diciembre de 2014 mediante la Ley N° 27.062, sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación y promulgada el 23 de diciembre de ese mismo año, según el Proyecto de Ley presentado por el entonces diputado nacional y actual gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. Un año después, lanzó la primera campaña de inscripción para las tres primeras carreras y en 2016 comenzó su primer año académico. Los estudiantes que se egresan corresponden a las primeras 8 carreras de la oferta académica que, en la actualidad, suma 18 propuestas innovadoras (3 de ellas con modalidad de Educación a Distancia), una Maestría en Administración y una Especialización en Docencia Universitaria.

Acompañaron en el acto al Dr. Ascúa, la vicerrectora, Mg. María Cecilia Gutierrez, e integrantes de todo el equipo de gestión universitaria. Fueron compartidas cartas de salutación del Gobernador de la Provincia de Santa Fe y autor del proyecto de Ley de creación de la UNRaf, CPN Omar Perotti; del diputado nacional, Lic. Roberto Mirabella; del senador provincial, CPN Alcides Calvo; del intendente Municipal, Arq. Luis Castellano; y de UNIRNOS, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras Nodocentes de la UNRaf. Asistieron integrantes del gabinete del Gobierno Municipal y del Concejo Municipal; funcionarios del Gobierno Provincial, y autoridades de las casas de estudio miembros del Consejo Universitario Rafaelino (CUR). Compartieron el momento familiares y afectos de cada graduado.

El acto, fue conducido por la dupla de locución conformada por Carina Ortíz y Gerardo Zanoni.



COMPROMISO CON UN

VÍNCULO DE CRECIMIENTO

En su discurso, el rector agradeció al cuerpo docente por la tarea desarrollada y expresó que “la graduación muestra la condensación de aspiraciones personales y compromiso institucional”. “Cuando pensamos en graduados pensamos en gente que se va, pero en realidad, y tal como lo hicimos en nuestro primer acto en 2021, reiteramos la solicitud del compromiso para continuar en vínculo con la Universidad. Las trayectorias formativas son una llave, una clave, una `password´ para poder continuar el camino del aprendizaje, el entrenamiento y la actualización”, afirmó Ascúa.

En su exposición, la máxima autoridad de la UNRaf manifestó: “Sabemos que las llamadas carreras tradicionales vinculadas a las profesiones liberales del pasado están dando paso a un sinnúmero de nuevas especialidades. Nos sentimos orgullosos de formar parte de las ofertas innovativas que vinculan el aparato productivo con el entrenamiento. En esta construcción universitaria, estamos proponiendo mantener un equilibrio de largo plazo entre la formación de capital humano para el aparato socioproductivo de la región y al mismo tiempo, formar investigadores y profesionales pertenecientes al ámbito científico-tecnológico, cuyo rol protagónico es innegable para el desarrollo socioeconómico y el crecimiento individual”.

Además, el rector agradeció el apoyo del conjunto de Universidades Nacionales recibido en estos primeros 7 años de vida institucional, con las que se celebró una parte importante de los 70 convenios de cooperación institucional ya establecidos. Agradeció también la cooperación del Consejo Universitario Rafaelino (CUR), con cuyos integrantes “se recorrió un proceso de aprendizaje que unió la tradición, la trayectoria académica y el espíritu, que acompañan a quienes llevamos adelante esta enorme oportunidad, que significa para Rafaela y la región contar con una Universidad Pública”.

Al final del discurso, el rector de la UNRaf compartió con el auditorio una pregunta dirigida a los graduados: “¿Se comprometen a seguir el vínculo con la Universidad Nacional de Rafaela?” . Los nuevos profesionales respondieron afirmativamente al unísono, seguido por un intenso aplauso del público presente.

En este sentido, durante 2022, esta Universidad Pública puso en marcha el área de Graduados y Graduadas y Desarrollo Profesional. Este espacio institucional se propondrá generar actividades y desarrollar un diálogo permanente con los profesionales titulados en la UNRaf, que propicie oportunidades académicas, científicas y laborales. En la actualidad, hay profesionales de la UNRaf trabajando en diversas empresas, instituciones y emprendimientos propios. También, están quienes se encuentran realizando experiencias de investigación y de movilidad académica en el exterior.



“HORIZONTALIDAD Y CERCANÍA”

Durante el acto, también hicieron uso de la palabra los flamantes licenciados en Medios Digitales y Audiovisuales, Bernardino Cattani y Martín González, quienes ya se encuentran trabajando en un importante medio de comunicación de la ciudad. Ambos se inscribieron en 2016, el primer año académico de la historia de la UNRaf. “Cuando ingresamos, la Universidad estaba dando sus primeros pasos a la par nuestra. La gente que comenzó este proyecto estaba muy comprometida con el crecimiento de la institución y eso se transmitió a nosotros como estudiantes”, aseguró Cattani en su discurso. Por su parte, el Lic. González expresó: “La UNRaf significó para nosotros no solamente una institución de aprendizaje, sino que también vimos cómo se construía un espacio de debate con múltiples perspectivas, con horizontalidad y una cercanía muy grande entre estudiantes, docentes y no docentes, que hizo que nuestra experiencia universitaria sea un camino amigable y motivador”. En el cierre, ambos agradecieron a la Universidad Pública la posibilidad de ejercer el derecho a la educación superior.

Luego del cierre del acto, los graduados se dirigieron al laboratorio móvil instalado en un trailer para tal fin, ubicado frente al Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano. Allí recibieron un presente y compartieron el momento marcado por la emoción y la satisfacción por la meta cumplida.