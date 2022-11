Conclusiones sobre su implementación

El programa Rafaela Evalúa de la Municipalidad de Rafaela, dio a conocer ayer miércoles los datos sobre la implementación de Ley Micaela para todos los trabajadores municipales. En la exposición que se llevó a cabo en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, se hizo hincapié en los datos cuantitativos y cualitativos del proceso. Estuvieron a cargo la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; y del director Ejecutivo del ICEDeL, Diego Peiretti.

Por otro lado, el equipo de la Oficina Municipal de Violencia de Género junto al de capacitadoras, plantearon algunos desafíos y proyecciones para continuar pensando su implementación a futuro.

En primera instancia, Cecilia Gallardo destacó: “En el marco del Día Internacional de la Eliminación la Violencia contra las Mujeres, nos pareció importante presentar los resultados de esta política pública que implementamos en la Municipalidad, la cual ya es parte de nuestro compromiso como gestión con la erradicación de la violencia por motivos de género y la construcción de una sociedad más libre y justa”.

Cabe destacar que la Municipalidad, a través del ICEDeL, la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia y la Oficina Municipal de Violencias de Género, capacitó a la totalidad de sus trabajadores, siendo ejemplo de implementación de Ley Micaela a nivel provincial y nacional. Fueron en total 44 encuentros que tuvieron lugar entre el mes de septiembre de 2021 y septiembre de 2022.

Asistieron al evento antes mencionado distintas instituciones de la ciudad, como universidades y organizaciones sociales y autoridades provinciales.

Al respecto, Luciano Fabbri, secretario de Formación y Capacitación para la Igualdad del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la Provincia de Santa Fe, comentó: “Desde la gestión provincial de Omar Perotti y de la ministra Florencia Marinaro, empujamos a que todos los municipios y comunas de nuestra provincia adhieran a la Ley Micaela, que la implementen, que capaciten, de algún modo, las formaciones de la universidad en prevención de la violencia por motivos de género lleguen a todos los territorios de nuestra provincia. Siempre es muy grato encontrar que los resultados están a la vista, que un porcentaje muy alto de la planta municipal de Rafaela ya fue capacitado. Y en ese sentido, valoramos mucho este trabajo que se viene implementando”.

A su turno, Myriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano, remarcó la importancia de llevar adelante las capacitaciones de la Ley Micaela en los empleados municipales y en el equipo de gabinete, manifestando que "esto tiene que ver no solo con recibir conocimiento e información acerca de cómo desarrollar nuestras funciones como servidores públicos, sino que va mucho más allá. Se trata de poder eliminar distintas violencias contra las mujeres que, naturalmente, se venían llevando adelante por desconocimiento. Creo que a partir de las capacitaciones, muchos agentes municipales han podido incorporar distintos conocimientos, han aprendido a estar en alerta y a partir de eso, distintas situaciones que parecían naturales, hoy después de una capacitación, podemos trabajarlas, podemos acompañarlas; situaciones que eran de violencia que por el tiempo y por la forma de pensar, no se contaban, no se veían”.

Para concluir, el director Ejecutivo del ICEDeL, Diego Peiretti, remarcó: “Lo que se hizo con Ley Micaela fue muy importante. Los datos de la evaluación han sido muy positivos y ha sido una experiencia pionera de implementación en nuestra provincia. Para ICEDeL fue un desafío muy grande implementar una capacitación de esta magnitud para todos los trabajadores del municipio, y en una temática tan compleja y a la vez tan necesaria como es la perspectiva de género”.



SOBRE LA LEY MICAELA

Cabe consignar que la Ley Micaela surge tras el femicidio de Micaela García, una joven de 21 años de la localidad entrerriana de Gualeguay, Entre Ríos. Ese hecho expuso cómo la falta de perspectiva de género en el Estado no protege los derechos, la vida, la integridad y dignidad de las mujeres.

La Ley Micaela, Ley Nacional Nº 27.499, establece la obligatoriedad de capacitación en perspectiva de género para las y los agentes de los tres poderes del Estado. Todas las provincias se han adherido a la misma, la provincia de Santa Fe a través de la Ley Nº 13.891, y la municipalidad a través de la Ordenanza Nº 5148.