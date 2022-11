Rechazo para 3 de 36 candidatos a jueces de pequeñas causas

Tres pliegos de los 36 candidatos a jueces comunitarios de pequeñas causas fueron rechazados anoche por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Legislativa. Se trata de René Alzugaray que había sido propuesto para la localidad de Llambi Campbell, de Martín Ceschi para La Criolla y de Ignacio Cristiani para Puerto Gaboto. En el primero hubo 52 votos en su contra y solo 10 en su favor, con pocas abstenciones; para el segundo, 45 legisladores votaron contra la designación y 16 favorablemente; y en el último se contaron 51 negativos y apenas 4 aceptaciones. Además hubo otros dos tratamientos en los que los números estuvieron más que ajustados, en una sesión que por su extensión en distintos momentos tuvo más o menos bancas ocupadas, aunque nunca perdió su quórum. Por apenas un voto (23 a 22) fue aprobado el pliego de Sandra Arias para la localidad de Máximo Paz y por un par (25 a 23) se aceptó la nominación de Vanesa Martínez Massaro en Zavalla. Todos los demás propuestos lograron votos suficientes para la aprobación por mayoría, con cifras más o menos holgadas que no pocas veces los cronistas han tenido que apuntar sólo las abstenciones y los votos negativos porque así lo informó la presidencia. Un extenso debate sobre el proceso de selección de candidatos a estos cargos anticipó el tratamiento en particular de cada pliego. Se repitieron argumentos en contra de la transparencia de los concursos desde el radicalismo y se defendieron en cambio las evaluaciones previas a la elección del gobernador desde el justicialismo, el socialismo y Juntos por el Cambio. Tal como ocurrió con las posiciones que públicamente fueron asumiendo los bloques semanas antes de la sesión de Asamblea, fue Fabián Palo Oliver el primero de los radicales en expresar su fuerte rechazo y sus sospechas de falta de equidad en los concursos. Lo siguió un irónico discurso de Fabián Bastia sobre los méritos que exige el Poder Judicial para sus cargos administrativos y la liviandad con que, a su criterio, ha hecho que se salteen 10 y hasta 20 personas con mejor puntaje para elegir a quienes no tuvieron las mejores calificaciones (otra vez sobre la primera prueba escrita). Fue autocrítico Leandro Busatto al hilvanar una respuesta que partió de considerar que eran erradas sus críticas cuando el peronismo dominaba ambas Cámaras y fue necesario un cambio en la reglamentación de los concursos para que se pueda avanzar con el nombramiento de fiscales y defensores para poner en marcha la reforma procesal penal.