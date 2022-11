Angelini le pidió la renuncia a Cantero "por su rotundo fracaso"

Convencido de que la gestión de la ministra de educación provincial Adriana Cantero fue ineficiente, el diputado nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, pidió la dimisión de su cargo. En ese sentido, Angelini aseguró que “jamás se llevó adelante un plan serio en materia educativa, y a dos años y medio de gestión está a las claras que la ministra no estuvo a la altura de las circunstancias”. Y amplió: “Ha priorizado maquillar las cifras y desentenderse del problema, emitiendo comunicados que nada tienen que ver con propiciar una mejor enseñanza”.

Según el diputado, “una prueba irrefutable de este desastroso contexto fue avalar el cierre eterno de las escuelas durante la pandemia, aun cuando no había casos de circulación comunitaria”. Y al respecto agregó: “Para Cantero y Perotti la educación jamás fue prioridad, prueba de ello es ver la pésima infraestructura escolar, la poca transparencia a la hora de dar números sobre deserción entre 2020 y 2021, o la incapacidad de generar políticas que se adecúen a los nuevos desafíos educativos en relación a contenidos curriculares”.

Además, el vicepresidente del PRO también aseguró: “Hoy tenemos un gobierno provincial enfocado netamente en los síntomas populistas: dibujar los datos para maquillar una gestión que ha sido invisible”. Y según su parecer, el diputado de JXC declaró: “El kirchnerismo destruye el mérito y el valor del esfuerzo; así, fomenta que el que cobra un plan social lo haga como método para subsistir durante toda su vida, justamente cuando a lo que debemos apuntar es todo lo contrario: transformar ese plan en un potencial trabajo”. Finalmente, el referente santafesino se refirió también a la eliminación de la repitencia, y al respecto dijo: “Se quiere suprimir la evaluación, nivelar para abajo, reducir el esfuerzo, todo en un marco de no estrategia”. Y concluyó: “Sé que existen casos donde se implementa con éxito, pero sin dudas va de la mano con el lugar de aplicación; en Santa Fe la no repitencia como estrategia es ver cómo los chicos pasan de año para que las estadísticas den a favor”. Cabe mencionar, que Adriana Cantero, además de ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, ha sido profesora en la formación docente, directora Nacional de Gestión educativa, directora Regional de Educación ( Región VI) y otros cargos de conducción en el sistema provincial. Fue designada en su cargo en diciembre del 2019, año que comenzó la gobernación de Omar Perotti.