Llega "¿Cuántas son muchas?" a SEOM

La Asociación Civil Florentina conjuntamente con el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales y el Centro de Empleados de Comercio, en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, brindará una función de la obra de teatro: "¿Cuántas son muchas?” en el Auditorio del SEOM, este sábado 26 de noviembre a las 19:00. El Concejo Municipal la declaró de interés municipal como así también tienen el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Nación.

Las entradas se pueden retirar en el SEOM (Av. Brasil 97) de 08:00 a 15:00 o ese mismo día en el Auditorio, teniendo en consideración que es con cupo limitado.



SINOPSIS DE LA OBRA

Mujeres y niñas son asesinadas, y muchos miran para otro lado. Como si no importara, como si no fuera para tanto, como si las víctimas se lo merecieran.

En Argentina se comete más de un femicidio por día. La pieza procura mostrar que las mujeres asesinadas no son un número, sino que, por el contrario, tienen nombre, rostro, historia y muchos sueños truncados. Allí están sus familiares, amigos y hasta el diario íntimo de una de ellas dando testimonio del horror, de la sinrazón, de la injusticia, del dolor sin fin.

A la gran mayoría de ellos no se los encuentra, no se los investiga y una arraigada cadena de silencios, complicidades e indiferencias parece protegerlos.

La obra, que lleva el nombre de la compañía, está dirigida por Valeria Lorca y basada en el libro de Humberto Robles, "Mujeres de Arena", la obra de teatro sobre los feminicidios representada por más de 200 grupos en 21 países.

Una pieza teatral que entre testimonios y casos reales invita a pensar en el mundo que vivimos y creamos. "¿Cuántas son muchas?" interpela, hace repensar la situación cruel y absurda que viven algunas mujeres.

La compañía tiene la convicción que, desde el arte, aportan a visibilizar esta dolorosa problemática, entendiendo a la cultura como un agente de transformación social.

Vivir libres de violencia es el derecho que tienen todas las personas y para ello es necesario el compromiso de todas y todos.