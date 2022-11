Massa afirmó que habrá acumulación de reservas

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que durante el tercer trimestre del año habrá desembolsos por parte de organismos multilaterales que dejarán un saldo a favor de US$ 4.200 millones.

De esta forma, el jefe del Palacio de Hacienda buscó despejar las dudas que existen sobre el nivel de reservas del Banco Central y la disponibilidad de divisas para financiar importaciones que sostengan el proceso productivo.

"En el último trimestre el aporte de los organismos multilaterales de crédito terminará dando como resultado neto US$ 4.200 millones que no estaban previstos originalmente. Son una tranquilidad y garantía para seguir fortaleciendo nuestro mecanismo de acumulación de reservas", afirmó Massa al hablar ante el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El ministro afirmó que la Argentina cumplirá con las metas de déficit fiscal y de acumulación de reservas porque "se debe cumplir con la palabra empeñada".

Asimismo, señaló que la Argentina seguirá planteando ante los organismos internacionales el costo que produjo la invasión de Rusia a Ucrania.

"Para el FMI son US$ 3.700 millones, para nosotros US$ 5.200 millones. Esta es una cuenta que pagamos por una guerra que no es nuestra. Es una discusión que tenemos que dar. También pretendemos que nuestras contrapartes tengan en cuenta en los acuerdos firmados estos incidentes extraños", afirmó el ministro.

De todas formas, aclaró que la discusión no se hará dentro del marco del acuerdo para "no generar incertidumbre" y propuso que sea dentro del Comité de Desarrollo", donde intervienen los organismos.