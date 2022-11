Regulación de intercambio de energía y gas con Brasil

BUENOS AIRES, 25 (NA). - Argentina y Brasil suscribieron la actualización del memorándum de regulación de intercambio de energía eléctrica y gas entre ambos países hasta 2025.

El presidente Alberto Fernández recibió en Casa Rosada a la secretaria de Energía, Flavia Royon y el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, quienes suscribieron por la Argentina la actualización del memorándum, con el viceministro de Minas y Energía del vecino país, Hailton Madureira de Almeida.

El memorándum surge como resultado de tres rondas de negociaciones efectuadas entre octubre y noviembre para actualizar el acuerdo que estaba a punto de vencer.

Allí también participaron Cammesa, compañía que administra el mercado eléctrico mayorista, y la Cancillería argentina.

Scioli declaró que el objetivo del acuerdo es "dar previsibilidad y garantías en cuanto a la provisión de energía que demandan la industria y los hogares".

Según lo acordado, Argentina continuará abasteciendo de energía eléctrica y gas a Brasil, país al que exportó más de US$ 1.000 millones de energía eléctrica en 2021 y casi US$ 350 millones de gas en diversas formas en lo que va de 2022.

En tanto, este año Brasil garantizó el máximo de capacidad de provisión de energía eléctrica a nuestro país a precios competitivos por US$ 250 millones, lo que fue posible a través de las conversoras eléctricas de Garabí.

"En un contexto de incertidumbre global por el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania hay plena convicción de que tenemos que fortalecer lo local. La mayor profundización posible es la alianza estratégica privilegiada entre países como Brasil y Argentina", remarcó el embajador argentino.

Asimismo, el acuerdo permite la utilización del Sistema Bilateral de Pagos en Monedas Locales, implementado por medio del "Convenio del Sistema de Pagos en Moneda Local entre la República Argentina y la República Federativa de Brasil", firmado el 8 de septiembre de 2008, destinado a lograr la integración financiera.

El entendimiento prevé que Brasil modernice las estaciones conversoras de Garabí mencionadas, garantizando la operación adecuada para la próxima década.