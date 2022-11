Por la sequía, el campo solicitó auxilio a Perotti

La Mesa de Enlace que nuclea a las entidades representativas del campo santafesino pidió ayer al gobernador, Omar Perotti, que declare el estado de "desastre agropecuario ante la grave situación del sector como consecuencia de la sequía imperante y las malas expectativas en cuanto a que la tendencia no se modifique" a la vez que proceda a la "urgente aplicación de un paquete de medidas coordinadas para afrontar" las consecuencias.

A través de una nota presentada en la Casa Gris, con copia al Ministerio de Producción que encabeza el también rafaelino Daniel Costamagna, la Mesa de Enlace provincial aclaró que busca "aportar nuestra mirada sobre la muy difícil situación que vivimos quienes conformamos el sector agropecuario de la provincia de Santa Fe". "La extendida sequía que venimos padeciendo desde hace un par de años se ha agudizado de manera inédita, y con ello vemos que cada día que pasa, se hace más incierto el futuro de las empresas del campo, sin distinción de actividades", advierte el espacio integrado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (CARSFE), la Federación Agraria Argentina - Santa Fe (FAA), el Distrito 6 Santa Fe Sociedad Rural Argentina (SRA) y CAR CONINAGRO Santa Fe.

"Ya podemos hablar del fracaso de la cosecha de granos finos, de la falta actual y futura de recursos forrajeros para el ganado y de la amenaza -cada vez más evidente y concreta-, de una campaña de granos gruesos que estará muy lejos de cubrir las expectativas y necesidades de los productores y de la economía en general", plantea la Mesa de Enlace sobre el crítico panorama del sector.

Asimismo, la Mesa de Enlace alertó sobre "el continuo deterioro de las finanzas de las empresas agropecuarias, al punto de complicar el funcionamiento actual de las mismas, impedir el cumplimiento de las obligaciones contraídas, y lo que es peor, generar incertidumbre sobre la capacidad de retomar las actividades cuando la contingencia climática se haya superado".

Los productores afirmaron que "el campo santafesino está expectante por el cambio de las tendencias climáticas, pero también de las respuestas que espera recibir por parte de las autoridades en cuanto a medidas que puedan contribuir a sobrellevar el difícil momento que atraviesa".

En la nota, la Mesa de Enlace santafesina sugirió al Gobernador una "serie de iniciativas que van en ese sentido, de manera global y coordinada" para auxiliar al campo, entre ellas:

- Decretar en forma urgente el desastre agropecuario en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe.

- Solicitar la homologación de esa medida por parte del gobierno nacional.

- Por las características, magnitud y consecuencias del actual estado de cosas, convocar a todos los organismos del Estado nacional involucrados directamente e indirectamente con el sector agropecuario para que interactúen, a los efectos de encontrar paliativos al fenómeno. Entre ellos, AFIP, SENASA, Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, ANSES, INASSE, entre otros.

- Ampliar la RESOL-2022-862-APN-MEC, a los productores con certificados de Emergencia y/o Desastre, sin tener en cuenta para dichos casos, los párrafos 4° y 5°, del art. 2 de dicha Resolución.

- Ampliar el plazo de presentación de la RESOL-2022-862-APN-MEC, a un mínimo de 60 días, con opción a ser prorrogado.

- Disponer la reprogramación de pasivos en la banca nacional, provincial y privada.

- Establecer líneas de crédito sin tasa para aquellos productores que presenten certificado de Emergencia y/o Desastre, eliminando la barrera de acceso a los mismos si tienen más del 5% de existencia de grano.

- Implementar la no generación de intereses, ni reclamos ante la falta de pago por obligaciones tributarias frente a la AFIP.

- Posponer el pago de los Aportes Patronales a ANSES, no así los que correspondan a las obras sociales de los colaboradores.

- Asegurar el aprovisionamiento de semillas para la próxima campaña

- Facilitar el movimiento de animales a zonas donde existan disponibilidades forrajeras, para ahorrar el flete de fibra a las zonas en que faltan.

- Suspender el pago de los anticipos del Impuesto a las Ganancias (no posponer). Los mismos restan capital de trabajo a los productores, cuando tenemos la casi certeza de que el ejercicio exhibirá pérdidas económicas para las empresas del sector.

- Según la actividad principal declarada en la AFIP, otorgar financiamiento a tasa cero para la compra de los insumos necesarios, y/o capital de trabajo para transitar el fenómeno y restablecer las producciones, hasta que se normalice el clima.

Por último, la Mesa de Enlace sostuvo que "el campo requiere de toma de decisiones inmediatas por parte de las autoridades" y por tanto le pidió a Perotti "una urgente acción coordinada con el gobierno nacional, los legisladores de la provincia y la de todos los organismos técnicos que puedan contribuir a resolver estas necesidades".