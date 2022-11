Homenaje a los rafaelinos fallecidos por Covid-19

En el marco del Día Nacional de la Protección Civil, ayer se realizó un acto en el cual se honró la memoria de los rafaelinos fallecidos durante la pandemia COVID -19. “Rafaela es un ejemplo de resiliencia”, expresó el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, en el Cementerio Municipal, lugar donde se desarrolló tal homenaje.

El mismo consistió en el descubrimiento de una placa en honor a la memoria de todos ellos, y contó también con la presencia del secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el jefe de la División de Protección Civil del municipio, Diego Álvarez; e integrantes del área. También estuvieron presentes representantes de la Policía.

Recordemos que el 23 de noviembre de este año, se conmemoran los 45 años del terremoto de Caucete, acontecimiento que dio origen a la Ley Nacional de Protección Civil.

Sobre el acto, Diego Álvarez comentó: “Necesitábamos hacer este homenaje. La pandemia nos sorprendió como ciudad y todos tenemos a un familiar o amigo que partió como consecuencia de esta enfermedad o que la pasó mal. Por eso, nos pareció que con este sencillo acontecimiento, podíamos recordarlos a todos ellos, tomando como momento la fecha del día de hoy”.

Además, adelantó que hay otras actividades planeadas para la fecha, como la que se llevó a cabo a las 10:00 en la capilla ubicada en Fronterita y bulevar Lehmann, y un acto en el Museo Histórico Municipal donde iban a contar la historia del terremoto de Caucete.

También hizo referencia al trabajo desarrollado durante la pandemia por todos los miembros de Protección Civil: “Colaboramos en todo lo que pudimos y tratamos de estar a la altura de las circunstancias”.

Con respecto al balance del año 2022 expresó: “Muy positivo, con muchas cosas por concretar. Somos una ciudad exigente, por lo tanto, vamos a seguir trabajando para que Protección Civil siga creciendo como lo viene haciendo”.



NUEVOS DESAFÍOS

A su turno, el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit, contó que Protección Civil viene coordinando esfuerzos desde el 2020. "Se puso al hombro durante la pandemia los controles, las visitas a los domicilios. No fue una tarea sencilla porque nadie sabía cómo tratar esta enfermedad”, agregó.

“Ahora que llegó este momento de alivio, Protección Civil continúa trabajando y preparándose ante los riesgos que no sabemos cuándo van a ocurrir. Rafaela es un ejemplo de resiliencia, hemos atravesado temporales y la ciudad se repuso rápidamente. Eso es porque existe una coordinación con Protección Civil y la Junta Municipal de Protección Civil con quien trabajamos de forma conjunta”, afirmó el funcionario.

A futuro, dijo que "seguirán con nuevos desafíos". Sus integrantes se capacitan constantemente; hace pocos días fueron a Buenos Aires para formarse en salvataje. Todo esto suma y aunque esperan no tener que aplicar estos conocimientos, reconocen que "hay que estar preparados”.