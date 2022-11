Dos imputados por el asalto a Subcomisaría

Dos hombres a los que se investiga como coautores de delitos contra la propiedad cometidos en la subcomisaría número 20 de la Unidad Regional I y en una vivienda particular de la localidad de Arroyo Leyes, fueron imputados en la jornada de ayer.

La Oficina de Flagrancia e Investigación de la Fiscalía Regional 1 realizó la atribución delictiva para MEL de 23 años y LAL de 44. Fue en una audiencia que se llevó a cabo en la mañana de la víspera en los tribunales de la capital provincial ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), José Luis García Troiano.

A partir de lo resuelto, está previsto que mañana viernes se realice la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares de los dos imputados. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) adelantó que solicitará la prisión preventiva de los hombres investigados.



DOS ROBOS

“Los hechos que investigamos fueron cometidos el jueves pasado en horas de la madrugada, en un lapso de tiempo aproximado que va desde las 00:30 hasta la 01:10”, especificó la Fiscalía y agregó que “ocurrieron en la subcomisaría número 20 de la Unidad Regional I, ubicada en el kilómetro 14 de la ruta provincial número 1, y en una vivienda particular que está a 50 metros de la dependencia policial” en Arroyo Leyes.

Según se indicó en la audiencia, “los investigados actuaron en conjunto con al menos otras seis personas”. En tal sentido, se relató que “ingresaron a la subcomisaría con armas aptas para efectuar disparos y, mediante el uso de violencia, redujeron a un subinspector y a una suboficial que en ese momento estaban cumpliendo tareas como personal policial”.

“Los imputados les sustrajeron sus armas reglamentarias, el cargador de una de ellas y también se apoderaron de un chaleco balístico, una escopeta, las llaves de la dependencia, sus celulares personales y un móvil policial”, detalló la Fiscalía.

Por otra parte, el MPA narró cómo se produjo el robo a la vivienda particular ubicada a metros de la dependencia policial. Señaló que “se concretó mientras LAL y otra persona se quedaron en la subcomisaría y mantuvieron ilegítimamente privados de su libertad a los dos policías mediante el uso de armas de fuego”.

La Fiscalía continuó con el relato de los hechos y agregó que “MEL y al menos cinco personas más ingresaron a la vivienda particular y golpearon de forma violenta a las víctimas, al mismo tiempo que les exigieron la entrega de dinero”. Al respecto, se indicó que “se apoderaron del automóvil de la familia, de seis mil pesos en efectivo y de diversos elementos personales”.

“Una vez que finalizaron el robo, MEL y las otras personas volvieron a la dependencia policial”, se sostuvo en la audiencia. En tal sentido, se agregó que “desde allí, los dos imputados y quienes también participaron de los hechos se dieron a la fuga en el móvil policial, en el vehículo que habían sustraído momentos antes y en un automóvil con el cual habían llegado al lugar donde cometieron los ilícitos”.



CALIFICACIONES

PENALES

A los imputados se les atribuyó la coautoría del delito de robo calificado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda.

En tanto, a LAL también se le endilgó ser coautor del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia.