Los cambios que analiza el DT Scaloni para la final del sábado con México

La Selección Argentina está contra las cuerdas. Ya no tiene margen de error, luego del duro golpe que recibió el martes en su debut en la Copa del Mundo ante Arabia Saudita.

Lionel Scaloni ya tiene en la cabeza el primer bosquejo del equipo para jugarse la primera final este sábado (16hs) frente a México, dirigido por Gerardo Martino.

Luego de la derrota contra Arabia Saudita, a la noche, hubo una reunión entre los jugadores, en la que comentaron lo que habló Lionel Messi en la rueda de prensa. Hasta ese momento ninguno de ellos había dialogado con el entrenador.

La idea de Scaloni tiene un rumbo: hubo jugadores a los que no los vio bien. Y por eso meterá mano. Más allá del problema que arrastra Messi en el sóleo, el técnico moverá algunas piezas para rodearlo mejor y que el equipo pueda tener una reacción efectiva.

La cabeza del DT alberga, por el momento, cuatro modificaciones posibles: los dos laterales, Cristian Romero y Alejandro Gómez. En ese sentido podrían salir tanto Nicolás Tagliafico como Nahuel Molina, con la probable inclusión de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

Por otro lado Cuti, falto de ritmo, no ofreció las habituales garantías y, por eso, las chances de la titularidad estarían del lado de Lisandro Martínez, aunque todavía esperarán para ver cómo está el zaguero de Tottenham.

En lugar de Papu avizoran dos opciones claras: Alexis Mac Allister, titular en el último amistoso previo ante Emiratos Árabes Unidos, y Enzo Fernández, quien ingresó en el segundo tiempo contra los árabes y le cambió la cara al equipo.

Este viernes, desde las 9.30, hablará Lionel Scaloni ante los medios de comunicación, algunas horas antes del entrenamiento que definirá el once inicial para jugar ante México, una práctica que tendrá lugar desde las 12, siempre en horario argentino.