Salen a escena Brasil, Uruguay y Portugal

Brasil, pentacampeón mundial y gran candidato al título en Qatar 2022, debutará este jueves ante Serbia, un rival duro que tiene como figura al delantero Dusan Vlahovic, en un partido válido por la fecha inicial del Grupo G, que completan Suiza y Camerún.

El “Scratch” entrará en acción este jueves a partir de las 16 (hora de la Argentina) en el Lusail Iconic Stadium, con el arbitraje del iraní Alireza Faghani y televisación de la señal TyC Sports.

Brasil, campeón mundial en las Copas de Suecia ‘58, Chile ‘62, México ‘70, EEUU ‘94 y Japón y Corea 2002, quiere recuperar el protagonismo luego de haberse quedado afuera en los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.

El equipo dirigido por Tite, de 61 años, sufrió un duro golpe al perder el año pasado la final de la Copa América en el mítico estadio Maracaná ante la Argentina, y Qatar representa una buena ocasión para retomar los primeros planos.



URUGUAY ANTE COREA DEL SUR



El seleccionado de Uruguay, con el cierre de los ciclos de Edison Cavani, Luis Suárez y Diego Godín, arrancará su participación mundialista en Qatar este jueves frente a Corea del Sur, por el grupo H. El encuentro se jugará a partir de las 10 (hora argentina), con transmisión de la TV Pública y arbitraje del francés Clément Turpin. Uruguay tuvo un duro proceso para clasificarse al Mundial, que le costó el puesto al entrenador Óscar Washington Tabárez, a cargo del equipo desde el 2007, pero la llegada de Diego Alonso le permitió ganar cuatro partidos en fila y así sacó el boleto directo.

Este será el 14º Mundial en el que Uruguay dirá presente, obtuvo los de 1930 y 1950, y además participará por cuarta vez consecutiva desde Sudáfrica 2010.



SUIZA VS CAMERÚN. Los seleccionados de Suiza y Camerún jugarán este jueves un partido de significativa importancia por la pugna por la clasificación a octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar, correspondiente al Grupo G, que tiene como claro favorito para culminar primero al pentacampeón mundial Brasil. El cotejo se jugará en el Al Janoub Stadium, ubicado en la ciudad de Al Wakrah, a 15 kilómetros del centro de Doha, con un aforo de 40 mil espectadores, desde las 7 de Argentina y con el arbitraje del argentino Facundo Tello, asistido por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky y Gabriel Chade.



EL DEBUT DE PORTUGAL. El seleccionado de Portugal debutará este jueves frente a Ghana, en lo que será el último Mundial de Cristiano Ronaldo, en un partido correspondiente a la fecha inicial del grupo H de Qatar 2022. El encuentro comenzará a las 13 (hora argentina), en el estadio 974 y con transmisión de TyC Sports. Cristiano Ronaldo anunció hace unos meses en una rueda de prensa que Qatar sería su “último Mundial” y hace apenas una semana reafirmó su idea aunque apostó: “Si somos campeones del mundo, me retiro”. Estas palabras, más los dardos tirados a Manchester United -el club inglés rescindió su contrato el martes- por la falta de minutos, generaron un ambiente pesado en la semana previa al debut.



Las posibles formaciones:



URUGUAY: Sergio Rochet; Martín Cáceres, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino, Nicolás de la Cruz; Darwin Núñez y Luis Suárez. DT: Diego Alonso



COREA DEL SUR: ​Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-jae, Kim Jin-su; Jung Woo-Young, Hwang In-beom; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; y Hwang Ui-jo. DT: Paulo Bento.



BRASIL - SERBIA



BRASIL: Alisson, Danilo, Thiago Silva, Militao, Alex Telles; Fred, Fabinho; Neymar Junior, Raphina, Vinicius Junior y Gabriel Jesús. DT: Tité.



SERBIA: Vanja Milinkovi-Savi; Andrija ivkovi, Nikola Milenkovi, Strahinja Pavlovi, Filip Mladenovi; Stefan Mitrovi, Ivan Ili, Nemanja Gudelj; Duan Tadi, Luka Jovi, Sergej Milinkovi-Savi. DT: Dragan Stojkovi.