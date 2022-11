Santa Fe será sede de la segunda edición de TodoLáctea en 2023

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología fue sede el viernes pasado de la presentación de la expo TodoLáctea 2023, evento que reúne a la cadena de valor lechera, tanto actores del sector público como privado, y que tendrá lugar del 9 al 11 de mayo del 2023 en el predio del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).

Según los anfitriones, en esta oportunidad la Expo espera la confluencia de unos 10.000 asistentes, además se prevé la participación de más de 200 expositores, 80 disertaciones, 12 jornadas de capacitación, 14 hectáreas de demostraciones, cuatro tours, atracciones diversas y espectáculos en vivo.

El evento es organizado por el Grupo multimedios TodoAgro, que opera en el universo agropecuario y agroindustrial argentino desde hace más de 20 años, no sólo como empresa de comunicación, sino que también tiene su rama destinada a la capacitación y los grandes eventos.



GRAN APOYO DE SANTA FE

Luego de la presentación, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, detalló: “El gran desafío de este país en los próximos 20 años es transformar los granos en alimentos y en carnes, lo que redundará en más trabajo, arraigo, inclusión, y es la mayor contribución que desde el sector productivo podemos hacer”. Y agregó: “Este año vamos a tener un récord de exportaciones en la historia de la provincia, liderando las ventas al exterior de lácteos, carnes, tecnología, maquinaria”.

Además, el ministro agradeció a los organizadores, “por elegir Esperanza para realizar la muestra, una ciudad con un fuerte componente institucional, y porque es parte de la gran cuenca lechera, donde se respira trabajo y producción”.



UNA LOCALÍA INMEJORABLE

En tanto el director Provincial de Producción Lechera y Apícola, Abel Zenklusen, afirmó: “Hoy vemos cómo se hace realidad una exposición y congreso de una gran magnitud, y en ese sentido quiero resaltar su importancia en el marco de una provincia que es la principal exportadora del país, con casi un 30% de productos lácteos de Argentina, lo cual no es menor”.

“Tenemos la provincia con el mayor número de tambos, y éstos necesitan la incorporación de tecnología. Todo Láctea nos da la oportunidad de intercambiar e incorporar tecnologías sobre todo en sistemas de ordeño. Tenemos 3.500 tambos, muchos de ellos chicos, que pueden llegar a ser medianos", concluyó.

A su turno, la intendenta de Esperanza, Ana Meiners indicó que “para la ciudad es un orgullo que se valore el esfuerzo que ha hecho la comunidad, de forma general, porque la sinergia que tenemos entre lo público, lo privado y lo académico redunda en beneficio no sólo de nuestra ciudad sino de toda la región”.

Para finalizar, uno de los organizadores del evento, el empresario José María Iachetta, manifestó: “La primera edición la hicimos este año en Villa María con un saldo positivo. Decidimos venir a la provincia de Santa Fe donde encontramos una enorme generosidad del Gobierno, y de la dirección de Lechería del Ministerio de la Producción, así como de la Municipalidad de Esperanza. Elegimos esta ciudad por cuestiones que se vinculan a su infraestructura para recibir eventos, ya que muy pocos lugares en el país cuentan con un espacio como el predio del CICAE”.

Seguidamente agregó: “Venimos de dos jornadas hermosas en Rafaela y en Galisteo donde vimos que en esta provincia hay orgullo de ser tambero y queremos reforzar ese concepto. Para nosotros la lechería es el mejor ejemplo de valor agregado en origen, de arraigo rural, de democracia económica, de seguridad alimentaria y todos esos valores van a estar expresados en esta muestra. Pensamos en una exposición integral de la cadena láctea donde vamos a anclar, interpelar y facilitar conocimiento que se irá construyendo de la mano de técnicos”.

Además de las mencionadas autoridades participó también la subsecretaria de Proyectos Científicos y Tecnológicos, Eva Rueda, y el presidente del CICAE, Leandro Aglieri.



LA ÚNICA DEL PAÍS

Cabe destacar que TodoLáctea surgió como expo sectorial el año pasado, oportunidad en que se realizó en Villa María, la principal cuenca lechera de la provincia de Córdoba. En este sentido, se convirtió en la única feria absolutamente lechera del país, luego de la malograda Mercoláctea, cuya última edición se realizó en nuestra ciudad en el año 2015. Desde entonces, no había en Argentina, una muestra netamente lechera, capaz de convocar a un evento de charlas y exposición dinámica/estática que convoque a todos los eslabones productivos y comerciales.