Se consolidan los malos resultados en el centro norte santafesino

Intenso fue el ritmo del proceso de cosecha del trigo en la última semana, de acuerdo al relevamiento del Sistema de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, como consecuencia de las condiciones climáticas estables y buen tiempo. Con el transcurso de los días, se registró un importante avance en la superficie recolectada en los distintos departamentos del área de estudio.

Se observó el movimiento de equipos o cosechadoras y se logró un progreso del orden del 50%, que representaron aproximadamente unas 160.000 ha, con un adelanto intersemanal de 25 puntos, avance similar al de la campaña anterior, para ambos períodos.

Los rendimientos continuaron siendo muy variables y reflejaron la realidad ambiental que recorrió el ciclo del cereal, las etapas fenológicas afectadas y la zona geográfica particular. A medida que avanzó la recolección y se ingresó a nuevas áreas centrales del SEA, se obtuvo un incremento de los rendimientos promedios.

Hasta la fecha, los mínimos alcanzaron los 7 y hasta 14 qq/ha, con valores máximos puntuales que lograron los 42, pero además en predios muy excepcionales oscilaron entre 46 – 48 - 50. Siendo hasta el momento, el promedio general en los lotes cosechados de 18 a 22 y 22,5 qq/ha.

Paralelamente, el resto de los trigales avanzó lentamente a sus últimos estados fenológicos. Lo observado y lo relevado fue lo siguiente: un 45 % de las parcelas en estado bueno, con algunos sembradíos excelentes a muy buenos, especialmente en los departamentos del centro norte del SEA; un 32 % regular, con diferenciación en el color de las hojas con amarillamiento o senescencia, lotes no uniformes, disparidad de altura y de las estructuras de las plantas, síntomas e indicadores de las condiciones ambientales; un 23 % directamente malo.



LOS NÚMEROS DEL GOBIERNO

Técnicos del Gobierno nacional iniciaron las recorridas a campo para confirmar o rectificar la cifra definitiva del área implantada, según el procesamiento de datos objetivos obtenidos mediante el Método de Segmentos Aleatorios (MSA).

Se estima una producción final aproximada de 13,4 millones de toneladas, siendo el principal factor de esta importante baja la falta de lluvias en todo su ciclo en prácticamente toda la región triguera, pero también las bajas temperaturas y heladas tardías en su período crítico de floración.

“Se observa que algunos lotes de trigo ya han sido destinados al pastoreo de hacienda o directamente se barbecharon para la siembra de gruesa”, indicó el informe oficial.

Cabe remarcar que, a la fecha, se lleva cosechado el 8% de la superficie viable a nivel nacional, cuando hace un año el guarismo se ubicaba en el 18%.

En la región del NOA la cosecha registra un avance del 62%, en Chaco del 48% y en Santiago del Estero del 40%, siendo las zonas más afectadas por la sequía obteniéndose rindes muy bajos.

En la provincia de Santa Fe el avance de cosecha es del 8 y está muy avanzada en la zona norte, en tanto que recién comienza en lo zona centro sur.

En la provincia de Entre Ríos el avance es del 3% habiendo comenzado en la región norte. En tanto, en la provincia de Córdoba también es del 3% levantándose los primeros lotes en el norte provincial.

Debe señalarse que todavía no comenzó el proceso de trilla en las provincias de Buenos Aires, La Pampa y San Luis.