Consumo y exportaciones: cómo andan las variables más “polémicas” del negocio

El asado registró un aumento durante el último mes (octubre) del orden del 4,2%, según el relevamiento de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA).

De acuerdo a lo informado, el asado “fue el corte que más subió de precio”, seguido por el cuadril, cuyo precio aumentó 3,3% mensual, y por la nalga y la paleta, con un 2,3% en cada caso.

En relación a la comparación interanual, el informe detalló que “los cortes cárnicos también subieron a menor ritmo que el nivel general de precios (IPC), repitiendo lo observado en los meses anteriores”. Como referencia, el asado aumentó 71% entre octubre de 2021 y octubre de 2022 contra un 88% de inflación.

En Rosario, los precios minoristas de la carne vacuna medidos telefónicamente en 30 puntos de venta de la ciudad y 15 supermercados visitados de forma presencial, mostraron una variación del (+1,9%) con respecto al mes anterior, y un alza del (+67,7%) con respecto a octubre de 2021.

El precio del pollo fresco exhibió una suba del (+6,1%), con respecto a septiembre del mismo año, y un alza del (+100,4%) con respecto a septiembre de 2021.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo exhibió una suba del (+6,1%) con respecto al mes anterior, y mostró un incremento del (+79,9%) con respecto a los valores registrados un año atrás.



CONSUMO PER CÁPITA

El consumo de carne vacuna por habitante, según estimaciones de CICCRA, se ubicó en 47kg/año. En base a una producción total de 2,58 millones de toneladas (equivalente carcasa) y envíos al exterior estimados en 747,4 mil toneladas equivalentes en los primeros diez meses del año, el volumen de carne vacuna enviado al mercado interno habría ascendido a 1,83 millones de toneladas, lo que implicaría un incremento de 2,4% anual.

En términos per cápita, como promedio de doce meses, el consumo aparente arroja unos 47,0 kg/año, un 0,8% superior al resultante un año atrás. Según señalan desde CICCRA, al contrastar este número con el promedio de los doce meses a octubre de 2019 se registró una contracción de 7,1% en el consumo.



CUOTA HILTON

El porcentaje de cuota Hilton cubierto hasta mediados de noviembre se ubica en 47%. Según datos provistos por la secretaría de Mercados Agroalimentarios, al 15 de noviembre (Semana Nro. 20 del ciclo 22/23) 13.841 toneladas se encontraban certificadas para ingresar en dicho contingente.

A pesar de la baja de valores que sufre el mercado desde hace seis meses, el ritmo de embarques resulta superior al registrado a esta misma fecha en los últimos dos ciclos comerciales. En lo que va de noviembre, el valor promedio por tonelada certificada asciende a US$ 9.090 un tercio inferior a los US$ 13.572 registrados un año atrás.