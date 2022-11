Consagrado en "Una Esperanza a Cosquín"

Desde la oficina de prensa de Alexis Fagnola, joven intérprete rafaelino, se destacó su consagración en Una Esperanza a Cosquín en el rubro Tema Inédito.

El correspondiente parte de prensa resalta que el joven intérprete rafaelino, participó el pasado domingo de la quincuagésima primera edición del certamen selectivo “Una Esperanza a Cosquín”, para nuevos valores pre Cosquín 2023.

En un marco que congregó a músicos y cantantes de la región, se disputaron diversos rubros, siendo Alexis (29 años), seleccionado para representar a la sede en Rubro tema inédito, con un chamamé de cuna, de autoría en letra y música del ya consagrado Julián Ratti, tema denominado “Al tiempo de los sembrados”.

Desde las 18hs los artistas fueron los protagonistas y se dio inicio a un atardecer que se llenó de color. Con 30 números, y una numerosa cantidad de participantes, la Plaza San Martín también contó con la presencia de la Banda Municipal, y actuaciones del Liceo, y números locales fuera de competencia.

Pasada las 00 hs. comenzó la semifinal, en un encuentro a pura emoción frente a los primeros seleccionados, y llegando a las 2.30 A.M. se hizo un caluroso aplauso a todos los participantes, y fue allí donde se mencionaron los ganadores.

Alexis junto a su guitarra, que al inicio de este año salió finalista de espectáculos callejeros en Cosquín, será el encargado de representar a la sede Esperanza en el Rubro Tema Inédito junto Guillermina Lamy (18 años) en flauta traversa. Cabe destacar que este artista también participó en el rubro solista vocal junto al músico Agustín Tomasini (16 años) en flauta traversa, que si bien no logró la clasificación les permitió recibir devoluciones muy interesantes por parte del reconocido jurado encargado de la selección. Como adelantamos anteriormente se trató de un chamamé de cuna, con una letra que no solo nos representa como región de prosperidad, e incansable trabajo de campo, sino a la prolongación más hermosa de la vida, un retrato al niño recién nacido e hijo de la tierra de trabajo, donde los molinos del campo no descansan nunca igual que los campesinos de nuestra pampa.

Adelantamos además que Alexis se encuentra casi en la recta final de su primer material discográfico, y fue participante del proyecto “mi primer tema” con lo que en pocos días saldrá también su primer videoclip.