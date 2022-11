Ganaron tres hermanas

En el marco del festejo del Día de la Cultura Emprendedora, organizado por BA Emprende, y con el acompañamiento del Ministro de Economía y Desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Giusti y del Director General de Emprendedores, Federico Saravia, se llevó a cabo la instancia final del Premio Sancor Seguros DAIA 2022.

En una jornada colmada de emociones, cinco finalistas se presentaron ante los jurados del premio (Betina Azugna, Gerente de Sustentabilidad del Grupo Sancor Seguros; Marisa Braylan, Directora del Centro de estudios Sociales de DAIA y Patricio Gigli, Director de ASEA), que tiene como fin celebrar y visibilizar proyectos con un fuerte componente innovador económico-social y que persigan, simultáneamente, la generación de un impacto positivo en temáticas relacionadas a la No discriminación, Inclusión, Diversidad, e Igualdad de oportunidades.

Sancor Seguros, a través de su incubadora CITES IMPULSA y con el apoyo de DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas), anunciaron en esta instancia al ganador y acreedor de USD 10.000 para impulsar su solución, que fue el proyecto Fracking Desing, liderado por tres hermanas emprendedoras: Carla, Ornella y Mora Basilotta, que fabrican accesorios de marroquinería premium con residuos de big bags plásticos y arena que descartan las petroleras en Vaca Muerta. “Nuestro propósito es mitigar la huella de carbono, ya que este material se quema y no se recicla, pero también fomentar el trabajo justo y la inclusión, pues toda nuestra cadena de valor está atravesada por cooperativas y unidades productivas”, comentaron las ganadoras.



Los finalistas fueron:

Inmigrantes Digitales: transformando prejuicios en oportunidades.

Es una ONG que diseña e implementa proyectos que reducen la brecha digital y genera trabajo para instructores con discapacidad.



NoBac.

Promueve la mejora de la calidad de vida de familias en situación de vulnerabilidad sanitaria, sin acceso a agua de red, a través del desarrollo e implementación de una tecnología destinada al tratamiento y acondicionamiento de agua para consumo humano.



Omaguaco: deshidratadores eólicos solares.

Utilizan la energía limpia y renovable del sol y del viento, aprovechando los excedentes de la cosecha local, los deshidratan y los convierten en alimentos de altos valores nutritivos. Equipan, capacitan y vinculan a jóvenes productores agrícolas para ser proveedores de alimentos deshidratados.



Rayo: la energía del sol en tu casa.

Es un emprendimiento social dedicado al diseño e instalación de soluciones solares fotovoltaicas y la generación de empleo a través de capacitaciones a instaladores e instaladoras.



Fracking Design: no sacrifiques la ética por la estética.

Es una empresa certificada B, liderada por tres mujeres y hermanas.



Los cinco proyectos finalistas son ganadores, ya que formarán parte del Programa de Incubación de Sancor Seguros Impulsa 2023 con una beca completa, una producción audiovisual para dar a conocer su proyecto y la posibilidad de integrar la estrategia de posicionamiento y red del Grupo Sancor Seguros.

“Como empresa federal de origen cooperativo, quisimos salir al encuentro de esas personas emprendedoras de todo el país que cada día se levantan con un sueño: ser protagonistas de su vida y de la Argentina del futuro”, afirmaron desde Sancor Seguros.



Acerca del Grupo Sancor Seguros y CITES Impulsa

El Grupo Sancor Seguros es un grupo empresario que actualmente lidera el mercado asegurador argentino y brinda protección a más de nueve millones de asegurados. Nacido en el año 1945 con SANCOR SEGUROS, sigue expandiéndose tanto en Argentina, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, ya que tiene presencia directa con empresas subsidiarias en Uruguay, Paraguay y Brasil. Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART (líder del mercado de Riesgos del Trabajo) y de Prevención Retiro (Seguros de Retiro), como así también hacia la industria de la medicina prepaga, con la constitución de la sociedad controlada Prevención Salud y al negocio bancario, con la adquisición del Banco del Sol.

CITES Impulsa es su incubadora de Emprendimientos, Pymes y Cooperativas, que busca estimular la generación de proyectos productivos con visión de triple impacto. Su objetivo es fortalecer a emprendimientos, pymes y cooperativas innovadoras, con foco en los principales sectores de la economía.