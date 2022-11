El Comando Unificado se reunió con equipos que abordan la salud mental

En el Salón Verde del edificio municipal se realizó este martes la reunión del Comando Unificado junto a representantes de diferentes instituciones que trabajan en el abordaje de problemáticas vinculadas a la salud mental. Los equipos que se reunieron con el CU pertenecen a la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio, el Hospital, el 107 y el Dispositivo Soporte Estratégico Regional. El encuentro tuvo como finalidad coordinar las actuaciones en el territorio ante casos vinculados a la salud mental en el que intervienen las fuerzas de seguridad.

Estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Prevención en Seguridad, Unidad Regional V, la Guardia Rural Los Pumas, Guarida Urbana, Protección Vial y Comunitaria, Secretaría de Desarrollo Humano, Hospital “Dr. Jaime Ferré”, Dispositivo Soporte Estratégico Regional (Diser) y el 107.

El objetivo de la reunión fue organizar acciones entre los diversos organismos ante situaciones que estén atravesadas por cuestiones sociales, problemas de salud mental, niñez, adolescencia y familia, que deben enfrentar las fuerzas de seguridad en su trabajo en el territorio.

El secretario de Prevención en Seguridad del municipio, Maximiliano Postovit, contó que tienen mucha demanda de vecinos por situaciones vinculadas al tema y que, en función de los protocolos vigentes, propusieron las actuaciones correspondientes.

Además, explicó: “Son cuestiones complejas pero no por eso no se puede actuar. Aquí fue muy clara la doctora Sandra Manassero, quien expresó que cuando ocurre un delito se debe actuar. Después corresponderá a la Justicia, con las herramientas que tiene, darle un curso legal o la atención que necesita”.

Una vez que los distintos equipos expusieron su forma de responder ante las urgencias y emergencias, expresó: “Nos queda más claro cuáles son las formas de proceder y, a partir de esto, podemos determinar qué podemos hacer desde las fuerzas de seguridad y los equipos de salud función de lo que establece la Ley de Salud Mental”.

También adelantó que se van a seguir reuniendo en mesas más acotadas para actuar en la urgencia y la emergencia, y así llevarle una respuesta a los vecinos y tranquilidad con las actuaciones.



ARTICULAR RESPUESTAS

A su turno, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, comentó que desde las distintas coordinaciones de su área se plantearon algunas situaciones en las que se debe intervenir, como violencia de género, temas vinculados al Servicio Local de Niñez, Adolescencia y Familia, y las crisis subjetivas de personas que se producen en la vía pública o en los domicilios. “Con la Guardia Social u otros servicios necesitamos actuar en forma articulada con el 107, la Policía, la Guardia del Hospital. Por eso, el encuentro nos permitió aceitar los mecanismos para que se puedan desarrollar y podamos hacerlo rápidamente”, agregó la funcionaria.

Por otro lado, remarcó que en una situación en la que está comprometida la salud de la persona, no solo debe intervenir bien, sino de manera rápida, y a veces, no pueden hacerlo porque algunos trámites o procesos se demoran.

A partir de la reunión y de las demandas expuestas, se acordó realizar capacitaciones a cargo de los equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano para las distintas instituciones, sobre cómo proceder según el protocolo de actuación del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y de Seguridad.

Cabe destacar que estos equipos municipales trabajan en el primer nivel de intervención. “Somos los primeros a los que nos llaman. A veces no podemos avanzar en la intervención porque requerimos de otras instituciones. Entonces vinimos a exponer cuál es nuestro alcance”, afirmó Villafañe.



CADA SITUACIÓN ES PARTICULAR

Al tomar la palabra, Sandra Manassero, psiquiatra del Hospital “Dr. Jaime Ferré” y miembro del Diser que pertenece a la Dirección provincial de Salud Mental, señaló: “En esta reunión dejamos en claro cuáles son las situaciones de crisis subjetivas que a veces son difíciles de descifrar en una primera instancia”.

“Dejar en claro que que cada una de las crisis que pueda tener una persona es nueva, más allá de que sea un paciente que haya tenido alguna situación previa, un diagnóstico o se encuentre en tratamiento”, especificó.

En función de esto aclaró: "Es importante evaluar las circunstancias, que se animen a intervenir, que es muy necesario y deja tranquilo tanto al equipo como al contexto del paciente que lo acompaña. Las fuerzas de seguridad siempre aportan esa tranquilidad y colaboran con la estrategia”.

Comentó que en el hospital, tienen una guardia de Psiquiatría pasiva de lunes a domingo, a disposición de las situaciones de crisis que se vayan presentando. Las mismas son evaluadas por el médico clínico que está en dicha guardia. "Si considera que es necesario contactarnos, nos avisa y vamos a la guardia y vemos cómo abordar la situación”, aclaró.

En cada uno de los casos, siempre se intenta trabajar en forma comunitaria y ambulatoria, cercana al lugar de residencia, intentando fortalecer el primer nivel de atención. "Cuando no se puede y es necesaria la internación porque la situación lo requiere, se interna en el Hospital”, finalizó Sandra Manassero.