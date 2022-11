Costamagna cerró el año con un gran triunfo

Espectacular cierre de temporada para el susanense José Luis Costamagna en el Turismo Pista Clase 2. Este domingo se llevó la victoria en el Gran Premio Coronación desarrollado en el circuito número 3 del autódromo de Olavarría, y con ello culminó cuarto en el campeonato.

Alejo Cravero y su Volkswagen Up finalizaron cuartos y se consagraron campeones. El segundo puesto fue para Santiago Lantella y el tercero para Luciano González.

En un inicio con procedimiento de pista húmeda, Cristian Garbiglia dominó las acciones en los primeros metros, pero González, el rafaelino Máximo Gauchat y Lantella se le vinieron encima al cordobés, que perdió la posición de vanguardia y cayó en el clasificador. Por su parte, Cravero buscó meterse en los puestos del podio.

Superado el comienzo, Lantella pasó a liderar la competencia, secundado por González y Gauchat. Con este resultado, el piloto de Sa Pereyra se coronaba campeón, ya que Cravero peleaba con Costamagna por la sexta ubicación. Sin embargo, un toque entre Agustín Martín y Yair Etcheveste en plena recta principal hacía que el entrerriano se golpeara contra el paredón.

Esta situación motivó el ingreso del Auto de Seguridad. La final se reanudó en el octavo giro y Lantella mantuvo la punta y los cambios estaban en la lucha por la corona, ya que González perdió su puesto a mano de Tambucci y Costamagna y esto le permitía a Cravero pasar al frente en el campeonato.

Sobre la parte final, la carrera se calentaba en todos los aspectos. Lantella y Costamagna pugnaban por la victoria, mientras que González y Cravero quedaron mano a mano en la pelea por el último escalón del podio y también por el título. Por su parte, Tambucci se retrasó y quedó fuera de la pugna por el triunfo.

En una definición ajustada, Costamagna se quedó con el triunfo, Lantella concluyó segundo y González completó el podio. En tanto, Cravero arribó a la bandera a cuadros en el cuarto lugar y alcanzó el título, siendo la primera corona para el Volkswagen Up.



POSICIONES FINALES

1) José Costamagna (VW Up) en 31m 04s 025; 2) Santiago Lantella (Ford Ka) a 929/1000; 3) Luciano González (Chevrolet Corsa); 4) Alejo Cravero (VW Up); 5) Santiago Tambucci (Chevrolet Celta); 6) Martín Chico (Chevrolet) Corsa; 7) Christian Garbiglia (Chevrolet Corsa); 8) Gastón Fontana (Chevrolet Corsa); 9) Nicolás Herrera (VW Up) y 10) Máximo Gauchat (VW Up), a 11s144...27) Ricardo Saracco (VW Up).

Cravero concluyó en la cima del campeonato, con 259 puntos, secundado por González, con 254.5 y Garbiglia, con 249. José Luis Costamagna culminó cuarto, con 197.5 y Franco Fauret terminó quinto, con 190.5.



MARTINEZ Y OUBIÑA CAMPEONES

Thiago Martínez (Renault Clío) fue segundo en el Gran Premio Coronación, disputado en el circuito número 3 del autódromo de Olavarría y se coronó campeón de la Clase 3 del Turismo Pista. Renzo Cerretti se quedó con la victoria y Exequiel Bastidas completó el podio.

Adrián Oubiña y su Fiat Uno se consagraron campeones de la Clase 1 del Turismo Pista después de ganar la final. Joaquín Melo y Franco Villabrille completaron el podio