El régimen iraní sigue colaborando con Rusia

WASHINGTON, Estados Unidos, 21 (Reuters). - Después de semanas de destruir ciudades ucranianas con drones de fabricación iraní, Moscú ha llegado a un acuerdo silencioso con Teherán para comenzar a fabricar cientos de aviones no tripulados con armas en suelo ruso, según los nuevos datos de inteligencia de Estados Unidos y otras agencias de seguridad occidentales.

Funcionarios rusos e iraníes ultimaron el acuerdo durante una reunión en Irán a principios de noviembre y los dos países se están moviendo rápidamente para transferir los diseños y los componentes clave que podrían permitir que la producción comience dentro de unos meses, dijeron funcionarios de los gobiernos de ambas naciones.

El acuerdo, si se lleva a cabo en su totalidad, representaría una mayor profundización de una alianza ruso-iraní que ya ha proporcionado un apoyo crucial a la vacilante campaña militar de Moscú en Ucrania.

Al adquirir su propia línea de montaje, Rusia podría aumentar drásticamente su arsenal de sistemas de armas relativamente baratos pero altamente destructivos que, en las últimas semanas, han cambiado el carácter del conflicto ucraniano de nueve meses de duración.

Rusia ha desplegado más de 400 drones de ataque de fabricación iraní contra Ucrania desde agosto, según los servicios de inteligencia, que afirmaron que muchos de los aparatos se usaron en ataques contra objetivos de infraestructuras civiles, como centrales eléctricas.

Tras verse obligado a abandonar el territorio ucraniano que sus fuerzas capturaron al principio de la guerra, Moscú ha pasado a una estrategia de implacables ataques aéreos contra las ciudades ucranianas, utilizando una combinación de misiles de crucero y aviones no tripulados autodetonantes cargados de explosivos para dejar sin electricidad y agua corriente a millones de personas.

Moscú, a partir del nuevo acuerdo con Irán podría cubrir una necesidad crítica de municiones guiadas de precisión, que hoy escasean tras nueve meses de combates.

El acuerdo también ofrece importantes beneficios económicos y políticos para Irán. Si bien Teherán ha tratado de presentarse como neutral en el conflicto de Ucrania, la aparición de aviones no tripulados de fabricados en ese país sobre ciudades ucranianas ha desencadenado amenazas de nuevas sanciones económicas por parte de Europa.

Los dirigentes iraníes creen que pueden evitar las nuevas sanciones si los aviones no tripulados se ensamblan físicamente en Rusia.

Los detalles del acuerdo entre Irán y Rusia se ultimaron en la reunión de principios de noviembre, en la que participó un equipo de negociadores rusos de la industria de la defensa que viajaron a Teherán para resolver la logística, según los funcionarios de seguridad de ambos países que siguieron los acontecimientos.

Durante el encuentro, los asistentes aceptaron discutir el asunto, pero con la condición de que no se revelaran sus identidades y nacionalidades, citando la necesidad de proteger los esfuerzos de recopilación de inteligencia sensibles.

Otra delegación encabezada por el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolai Patrushev, viajó a Teherán el 9 de noviembre para discutir, entre otros temas, las sanciones económicas y otras "injerencias occidentales" en los asuntos de sus gobiernos, según los medios de comunicación estatales rusos e iraníes.

Uno de los funcionarios informados sobre el acuerdo secreto describió un esfuerzo agresivo por parte de ambos países para facilitar la producción de drones de diseño iraní dentro de Rusia.

"Se está procediendo rápidamente desde la toma de decisiones hasta la implementación. Se está moviendo rápidamente y tiene mucho empuje", se aseguró.

Varios países de la OTAN, incluido Estados Unidos, también accedieron a la información, pero los funcionarios del gobierno se negaron a discutir los detalles.

Pero la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, dijo en una declaración a The Post: "Irán y Rusia pueden mentir al mundo, pero no pueden ocultar los hechos: Teherán está ayudando a matar a los civiles ucranianos mediante el suministro de armas y ayudando a Rusia en sus operaciones. Es otra señal de lo aislados que están tanto Irán como Rusia".