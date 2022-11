La emoción de Bovaglio y el valor de la planificación

Mientras en Qatar y Ecuador todos hablan de Gustavo Alfaro, por estas horas en gran parte de Córdoba ocurre lo mismo con otro entrenador rafaelino, Lucas Bovaglio. El "Moncho", junto a Fernando Clementz como su ladero en el cuerpo técnico, lograron algo que se estaba haciendo cada vez más cuesta arriba para Instituto: volver a Primera. Y emularon en esta categoría, por ejemplo, lo que hizo "Lechuga" en Olimpo de Bahía Blanca en 2001, y en Quilmes en 2003.

Bovaglio, minutos después del pitazo final del árbitro Espinoza, le dedicó a su “familia” el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol que consiguió su equipo al igualar con Estudiantes de Caseros en su cancha y resaltó que "todo" lo que tuvieron que transitar este año "para vivir esto valió la pena".

La ‘Gloria’ festeja la vuelta a Primera División tras 16 años, y los hinchas no querían dejar el estadio de Alta Córdoba para seguir con los festejos. Mientras el entrenador reiteraba: "Esto se lo dedico a mi familia, a los jugadores, a la gente que confió en mí para traerme”.

Con Bovaglio como DT, el equipo de Alta Córdoba jugó 40 partidos oficiales en el año y logró 20 triunfos, 14 empates y solo 6 derrotas.

"Este es un grupo hermoso, una institución que se merecía este salto. Estamos entrenando cuando todos descansaban, hoy termina el año con esto", resumió el DT, que no ocultó su emoción. “Fuimos el primer equipo que empezó a entrenar, arrancamos el 27 de diciembre del año pasado. La institución se merecía dar este salto”, valoró Bovaglio.



OTTA SINTIÓ QUE LO DESPOJARON

Su colega de Estudiantes, el cordobés Walter Otta, lo destacó y a la vez reclamó. “Bovaglio es un gran entrenador, lo aprecio mucho, y no le quito méritos a Instituto. Pero fuimos los mejores durante los 180 minutos y hay cosas que no se pueden manejar. Hay que felicitarlos, pero no era necesario lo que pasó hoy. Me quedó sensación de injusticia”, dijo en referencia al arbitraje quien fuera también entrenador de Atlético de Rafaela.