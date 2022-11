Hermosa réplica de la Copa del Mundo que tiene un rafaelino

Es el trofeo más hermoso de todos. El más deseado para los amantes del fútbol. Está hecha de oro macizo y pesa 6.142 kg. El diseño que tiene se creó en 1974, y se trata de dos figuras humanas sosteniendo un mundo. Es, acaso, el trofeo más conocido del planeta: la Copa que se le entrega al Campeón Mundial. El que buscarán 32 selecciones en Qatar 2022. El que supo levantar el equipo del Flaco Menotti en el 78, y Diego Armando Maradona en el 86.

Y aquí en nuestra ciudad tenemos una réplica que es estupenda, con su mismo tamaño y peso que la original. ¿Su dueño? Gustavo Zimmermann.

“Tuve la suerte de ganarla en un concurso en internet para el mundial pasado”, le contó a LA OPINIÓN este rafaelino de 54 años, que luego añadió: “Primero descreía un poco, hay tantas cosas dando vueltas que nunca imaginé. Pero a los dos o tres días que me avisaron que había ganado me llegó a casa y ahí creí”.

Y en relación a la Copa, Zimmermann contó: “Es algo muy interesante. Uno participó de varios sorteos pero ganar algo así, tan importante nunca. El peso que tiene y la altura son exactas de la original, una réplica que es muy interesante”.

Gustavo se encuentra casado con Analía Valfre; padre de Javier (21) y Delfina (18), hincha de River y supo jugar en Atlético de Rafaela. “Si bien soy futbolero, no de esos fanáticos enfermos (risas). Me gusta ver los partidos, todos, tuve la suerte de practicar en Atlético, de wing izquierdo. Me lesioné la rodilla y no pude jugar al fútbol, de por vida. Me gusta, soy amigo, conocido de Hugo Querini, Hugo Riberi, aquella época de Atlético del Caio Marino donde Atlético subió a la B y marcó un camino, épocas muy importantes. Me quedaron grandes amigos”.

A la hora de opinar sobre el equipo de Lionel Scaloni, Gustavo señaló: “La Selección, ya de por sí, teniendo al mejor del mundo jugando con nosotros ya tenemos un plus. Pero hay que ayudarlo, no solamente él tiene que llevar las riendas, es entre todos sino no salimos adelante. Es como todo, como el trabajo, si tenés uno solo que maneja los hilos y nadie lo ayuda, es difícil salir adelante. Esperemos que se nos pueda dar”.

Este rafaelino que hace 20 años trabaja en Etman, en la recepción de mercadería, y como los 44 millones de habitantes de nuestro país, también sueña con ver a Messi levantar la Copa, la original claro está.