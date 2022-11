Trapitos: "nadie puede mirar para otro lado"

Marcos Corach, ministro de Gestión Pública, se refirió a la problemática de los trapitos en la zona de la Terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Fe, y dijo que "nadie puede mirar para otro lado".

Y agregó que la Provincia está trabajando en el tema, pero que también deben aportar lo suyo el Ministerio Público de la Acusación, el Municipio y los legisladores.

"El trabajo en particular con los trapitos no es exclusivamente de la provincia. Nadie puede mirar para otro lado, el municipio menos; también tiene responsabilidad y no solo de control", argumentó Marcos Corach.

ZONA PELIGROSA

De acuerdo a Aire de Santa Fe, el ministro señaló que en dicho lugar "quienes no podían sacar sus mesas a la vereda, finalmente lo pudieron hacer. Deberíamos haberlo resuelto antes, seguramente. Hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos".

EL ROL DEL MPA

Y sobre el rol del MPA, Marcos Corach respondió "no hay ningún estamento que pueda mirar para otro lado, ni la Justicia, ni la Municipalidad, si no es sencillo y la responsabilidad es del otro. No es exclusivo de la Provincia y la Policía los chicos que están en los semáforos, es más complejo y claro que necesita de mayor participación e involucramiento de la Justicia y la Municipalidad.

"Cada uno de los poderes tiene una competencia distinta. Si las leyes permiten que quienes entran y por ser menor no pueda ser detenido por una acción vandálica, clarametne hay algo que no funciona. Ningún Poder (del Estado) puede mirar para otro lado. Es una problemática que no es solo de Seguridad, sino social. Es un trabajo en el que debería estar más gente involucrada", finalizó.

Por su parte, el intendente de la ciudad de Santa Fe, Emilio Jatón, pidió que haya policías caminantes que recorran la zona de la terminal, aunque aclaró "no es un tema que se resuelve solo con la Policía, es un tema social que tenemos que abordarlo desde distintos lugares".