Ojos en Alerta: esta vez en la vecinal del 30 de Octubre

“Me llevo mucha información que voy a poner en práctica y compartir con mi familia y amigos porque es algo que debemos tener todos”, comentó Daniel Marzioni, uno de los asistentes del programa Ojos en Alerta, que esta semana se desarrolló el barrio 30 de Octubre.

De la misma participaron un grupo de vecinos de ese sector, y estuvieron a cargo el coordinador del programa, Miguel Gómez, y el director de la Guardia Urbana, Gabriel Fernández.

Los presentes no solo aprendieron el funcionamiento del número de WhatsApp, sino que también se les enseñó a compartir la ubicación en tiempo real y el modo en el que deben enviar las alertas, para que el operador que trabaja desde el Centro de Monitoreo Urbano pueda responder inmediatamente ante cada eventualidad.

Además, cada ocasión como esta, resulta propicia para informar a la comunidad sobre los recursos con los que cuenta la ciudad para el trabajo de prevención, como las cámaras que funcionan en los distintos barrios, el control de ellas las 24 horas que se realiza desde el Centro de Monitoreo, los drones que se utilizan para detectar irregularidades desde la altura, los móviles que se encuentran todo el día en las calles para atender las diferentes situaciones que se presentan, entre otros.

Uno de los datos que expusieron los disertantes fue que el 60 por ciento de los casos no son alertados por la ciudadanía, por eso el valor de Ojos en Alerta para contar con esa información de forma simple y rápida a través de un mensaje de celular.

Daniel, uno de los participantes, agregó también: "Considero la charla muy interesante, sabía que existía pero no que era tan completo el programa. Pude conocer que hay muchas cámaras en la ciudad, y toda la tecnología que tienen con los drones me parece algo muy interesante”.