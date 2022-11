Después de un sábado infernal en la ciudad, ¿se viene la lluvia y el alivio?

Rafaela y gran parte de la región y de la provincia sufrieron este sábado otra jornada muy calurosa en cuanto a temperaturas elevadas, de las peores en lo que va del segundo semestre y de la primavera. De hecho, la ciudad fue un horno hasta el atardecer prácticamente, con vientos muy cálidos y una máxima de 35.1ºC a la hora 15 que hicieron insoportable estar al aire libre, sobre todo para la realización de actividades. De hecho, a raíz del consumo energético que implicó la utilización de aires acondicionados y ventiladores generó una falla en un equipamiento de la estación Santa Fe Oeste de la Empresa Provincial de Energía (EPE), provocando cortes en el suministro en la capital santafesina y parte del corredor noroeste este sábado a las 17:30 horas aproximadamente, incluida nuestra ciudad, que se quedó sin abastecimiento de la energía de manera total y general. Desde el ente provincial indicaron, luego de aproximadamente una hora, que gracias a las tareas de reconfiguración del sistema de alta tensión se normalizó el servicio en Santa Fe, Sunchales, Rafaela, Esperanza y sus respectivas zonas aledañas.

A la par, desde el Cuartel Norte de la Agrupación de Bomberos Zapadores notificaron un incendio sobre un transformador de la estación en cuestión. EPE detalló a las 19:30 horas que el servicio se normalizó luego de reducir el fuego y acceder a las instalaciones para realizar las maniobras correspondientes.

Al mismo tiempo, al verse afectado el suministro eléctrico prácticamente en toda la la zona, se alteró también el normal abastecimiento de agua potable en las ciudades de Santa Fe, Esperanza y Rafaela. Desde la empresa Aguas Santafesinas comunicaron que "debido a fallas de provisión de energía en los puntos de captación y bombeo y el alto consumo por calor puede haber baja presión de agua potable en algunos sectores. Estamos trabajando con grupos de generación propia".



¿VUELVE LA LLUVIA?

Luego de la bendecida lluvia del sábado pasado, y tras el agobiante día que sufrimos ayer, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé precisamente en la continuidad de este fin de semana largo que este domingo sea nublado y con algunas probabilidades de lluvias débil, caluroso, con una máxima de 33ºC. Atrás quedó el alerta amarillo por la ola de calor, pero igual hay que ser precavidos.

Y como no encontramos transitando días con altas temperaturas, la Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Salud, brinda como siempre una serie de medidas para evitar golpes de calor, sobre todo en los grupos de riesgo. En primer lugar, es importante aclarar que un golpe de calor sucede cuando el cuerpo no puede regular su temperatura y se eleva rápidamente. Ante este aumento, los mecanismos para eliminar calor fallan, y el organismo pierde la capacidad de enfriarse. Los síntomas que se pueden presentar son temperatura corporal extremadamente elevada (superior a 39 °C); piel enrojecida, caliente y seca; pulso rápido y fuerte; dolor de cabeza palpitante; mareo; náuseas; confusión y pérdida del conocimiento. Si usted o alguien de su entorno manifiesta alguno de ellos, consulte con su médico de cabecera. En dicho caso, se recomienda el traslado a un área sombreada, utilizando cualquier método disponible para bajar la temperatura corporal, como por ejemplo, sumergir a la persona o rociarla con agua fría; aplicarle compresas de agua o, si la humedad es baja, envolverla en una sábana mojada, y abanicar. Como medidas de prevención para todas las personas, se aconseja aumentar el consumo de frutas, verduras y agua, aunque no se tenga sed. Además, debe evitarse el consumo de comidas muy calientes y bebidas alcohólicas.

En el caso de niños, es conveniente ofrecerles frecuentemente líquidos, como agua o jugos naturales, y a los lactantes, el pecho a libre demanda. También resulta conveniente bañarlos o mojarlos con frecuencia y vestirlos con ropa amplia, liviana, de algodón y de color claro. Se deben evitar juegos o actividades físicas expuestos al sol, en el horario de 10:00 a 16:00. Para los adolescentes y jóvenes, se recomienda evitar rehidratarse con bebidas alcohólicas y realizar esfuerzos físicos intensos en la franja de 10:00 a 16:00. En cuanto a las y los trabajadores que desarrollan su actividad al aire libre, se recomienda utilizar ropa adecuada y cubrir toda la piel.