El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, también conocido como Día Mundial de la Infancia, un día importante para la infancia por muchas razones y que trata de forjar un futuro mejor para todos los niños y niñas del mundo.



¿Por qué el 20 de noviembre?

La proclamación del Día del Niño en 1954, coincide con el Aniversario de la Declaración Universal de Derechos del Niño, que se decretó en 1959.

Además, se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño el día 20 de noviembre del año 1989, el más universal de los tratados internacionales.



¿Por qué se celebra el Día Universal del Niño?

El Día Mundial del Niño es una oportunidad para crear conciencia en las escuelas y en la sociedad en general que todos los niños y niñas estén protegidos, seguros, con salud y educación, independientemente del lugar de su nacimiento o procedencia.





Un solo equipo por los derechos de la infancia

Dedicar un día mundial a la infancia sirve para hacer un llamamiento a las necesidades de los más pequeños, así como reconocer la labor de las personas y profesionales que trabajan a favor de los niños y niñas.



2022: Por la inclusión de todas las niñas y todos los niños

Cada año, los organismos oficiales encargados de la campaña seleccionan un tema para concienciar al público.

En 2022, los niños y niñas del mundo alzan la voz por un futuro más igualitario e inclusivo, que tenga en cuenta los temas que afectan a la infancia, desde el medio ambiente, hasta el racismo, pasando por la salud mental, la educación, el cambio climático. La campaña de este 2022 pide a la sociedad en general, te pide a ti que hagas algo por la inclusión de todos los niños y niñas del mundo.



2021: Un futuro mejor para todos los niños

En 2021 el tema de la campaña fue: "Un futuro mejor para todos los niños" y consiste en un grupo de niños y jóvenes que están alzando la voz y hablando sobre los desafíos de su generación, pidiendo a los adultos que hagan lo necesario para construir un futuro mejor.



Tema 2020

En el año 2020 la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 puso en peligro los derechos de los niños relacionados con la salud y la educación, siendo necesario abordar estas demandas extraordinarias generadas por la pandemia, para que no se conviertan en problemas mayores más difíciles de solucionar en el futuro.





Campaña de UNICEF para 2018

En 2018, el mundo se tiñó de azul debido a la campaña realizada por UNICEF para celebrar el Día Universal del Niño, con el objetivo de construir un mundo en el que cada niño vaya a la escuela, esté protegido a salvo del peligro y pueda desarrollar todo su potencial.

UNICEF organizó diversas actividades y actos para este día, en el que muchas personas participaron en favor de la infancia.



Convención de los Derechos del Niño

La Convención de los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Contiene 54 artículos que recopilan los derechos económicos, sociales, civiles, culturales y políticos de todos los niños, niñas y adolescentes.

En el año 1959 las Naciones Unidas había aprobado la Declaración de los Derechos del Niño, contentiva de 10 principios. Posteriormente, en el año 1978 el gobierno de Polonia presentó una versión provisional de una Convención sobre los Derechos del Niño, aprobando la versión final en el año 1989.

La aplicación de esta Convención es de carácter obligatorio para los 194 Estados que la han ratificado a nivel mundial, definiendo las obligaciones y responsabilidades de padres, maestros, profesionales de la salud, así como de los niños y niñas.

Por otra parte, el Comité de los Derechos del Niño está conformado por expertos en derechos de la infancia, procedentes de varios países, quienes monitorean el cumplimiento del articulado estipulado en la Convención.



Los derechos de todos los niños y niñas del mundo

La Convención de los Derechos del Niño establece un conjunto de derechos, incluidos los relativos a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.

Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están escolarizados y 5,6 millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado, por causas que podían haberse prevenido.

Dependiendo del país en el que se encuentren, los niños no tienen las mismas condiciones de vida ni los mismos derechos, siendo un gran reto defender los derechos de este colectivo vulnerable.



UNICEF: protección a la infancia

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es un organismo internacional creado por las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1946 (denominado inicialmente como Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia), con la finalidad de satisfacer las necesidades de emergencia de los niños en Europa y China después de la guerra.

En el año 1953 pasó a formar parte permanente del Sistema de las Naciones Unidas, cambiando su denominación como se conoce en la actualidad. Está dedicado a abordar las necesidades de largo plazo de niños y mujeres de los países en desarrollo, promoviendo la promoción y protección de los derechos de los niños en todo el mundo.

UNICEF está presente en más de 190 países, orientado a garantizar un entorno digno y adecuado para los niños, en condiciones de igualdad de derechos.