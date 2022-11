Una brillante posibilidad tendrá Máximo Gauchat

Máximo Gauchat, Luciano González y Cristian Garbiglia fueron los ganadores de las tres series de la Clase 2 del Turismo Pista en el circuito número 3 del autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, la sede del Gran Premio Coronación de la temporada 2022.

En la batería inicial, Gauchat capitalizó el error de Alejo Cravero en la largada y se hizo con la punta.

El piloto de Rafaela fue contundente para ganar su primera serie en la actual temporada, mientras que el cordobés, luego de caer hasta el cuarto lugar, se recuperó y terminó segundo, delante de Gastón Fontana y Nicolás Herrera.

El segundo parcial tuvo una lucha cerrada entre Luciano González y Santiago Tambucci. El piloto de Sá Pereira ejecutó dos maniobras de superación en la primera curva para acceder a la vanguardia y lograr el triunfo. Por su parte, Lucas Bayala se metió segundo tras relegar sobre el final a Tambucci y la tercera ubicación fue para Agustín Martín.

Ya en la tercera serie, Cristian Garbiglia capturó la cuando se apagó el semáforo y pudo hacer una diferencia gracias a la pelea que se generó atrás suyo. Sin embargo, sobre el final, el cordobés debió cuidarse de Santiago Lantella.

El susanense José Luis Costamagna había llegado tercero en pista, pero fue recargado con un puesto por toque a Facundo Ríos, heredando la tercera ubicación Martín Chico.

Con Garbiglia y Gauchat en la primera fila, la final de la Clase 2 del Turismo Pista está pactada a 15 vueltas o un máximo de 30 minutos y se pondrá en marcha esta mañana a las 10:30.

Los resultados de la jornada sabatina se resumen en el siguiente informe:

Primera serie: 1° Máximo Gauchat (VW Up), en 10m52s343; 2° Alejo Cravero (VW Up) a 4s252; 3° Gastón Fontana (Corsa) a 4s448; 4° Nicolás Herrera (VW Up) a 5s550; 5° Carlos Morier (Fiat Way) a 6s318 y 6° Matías Wuaglia (Celta) a 6s546.

Segunda serie: 1° Luciano González (Corsa), en 10m54s743; 2° Lucas Bayala (Corsa) a 1s204; 3° Santiago Tambucci (Celta) a 1s478; 4° Agustín Martín (VW Up) a 2s921; 5° Yair Etcheveste (Ford Ka) a 3s195; 6° Franco Fauret (VW Up) a 3s441... 8° Ricardo Saracco (VW Up) a 4s532.

Tercera serie: 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 10m50s743; 2° Santiago Lantella (Ford Ka) a 596 milésimas; 3° Martín Chico (Corsa) a 5s546; 4° José Luis Costamagna (VW Up) a 5s758; 5° Santiago Paincho (Corsa) a 11s364 y 6° Julián Modica (Corsa) a 11s457.



EL CAMPEONATO

A falta de la competencia final que se disputará hoy en Olavarría, así se ordenan las principales ubicaciones en el campeonato: Alejo Cravero 223 puntos; Cristian Garbiglia 222; Luciano González 215,5; Franco Fauret 176; Nicolás Herrera 165; Martín Chico 154; Santiago Tambucci 151,5; José Luis Costamagna 149,5; Mariano Sala 145,5; Danilo Gil 131; Máximo Gauchat 130,5; Santiago Lantella 119,5; Facundo Ríos 76,5; Matías Quaglia 73,5 y Gastón Fontana 72,5.