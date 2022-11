Ferro demostró entereza, ganó y se clasificó primero

No se puede decir que fue la tarde soñada porque arrancar sufriendo una expulsión de entrada pone en serio riesgo cualquier trabajo previo y el desarrollo de un partido, pero lo cierto es que Ferrocarril del Estado hizo un gran partido y le ganó merecidamente a Sportivo Norte por 2 a 0, para llevarse no solo los tres puntos (le servía un empate), sino la clasificación como primero en la Zona 5 del Regional Amateur.

Con los goles de Fernando Romero, a los 11 minutos del primer tiempo, convirtiendo el penal que a él mismo le cometió Almaraz, y del ingresado Nahuel Velázquez a los 19 del complemento, el elenco de Oscar Born no extrañó la ausencia desde los 6 minutos de Yoel Hollman , que vio la tarjeta roja de manera correcta por parte del árbitro Leandro Aragno luego de una fuerte infracción a Damián Maciel. Ni tampoco la de Lucas Quiroz, que no pudo jugar por suspensión.

Pese a esa ventaja numérica, el elenco de Carlos Trullet no pudo vulnerar el buen entramado defensivo de los Bichitos Colorados que aguantaron con orden después que se pusieron en ventaja, y que en el segundo período pudo luego de una buena jugada de Malano, definir el pleito con el golazo de Velázquez.



FERRO 2 - SP. NORTE 0

Estadio: Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Leandro Aragno.

Ferro; Matías Grosso; Lucas Ibáñez (Haspert), Santiago Aragoni, Martín Zbrun y Mariano Andrada (Iñiguez); Bruno Riberi, Sebastián Barolo, Agustín Zilli; Fernando Malano (Murua), Yoel Hollman y Fernando Romero (Velázquez). DT: Oscar Born.

Sportivo Norte: Luciano Alderete; Mauro Cardozo, Luis Ybáñez, Damián Maciel y Angel Almaraz (Corbalán, Triverio); Hernán Jara, Alexis Mansilla, Marcos Quiroga, Gabriel Leguizamón; Nahuel Vera (Arias) y Nahuel Ynfante (Maldonado). DT: Carlos Trullet.

Primer tiempo:: a los 12' gol de Romero (F), de penal.

Segundo tiempo: a los 19' gol de Velázquez (F).

Incidencia: a los 6' del PT exp. Hollmann (F) y 41' ST exp. Maldonado (SN).