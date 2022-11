Se levantará el telón, y Qatar y el Ecuador de Gustavo Alfaro inaugurarán el Mundial

Qatar, país anfitrión y debutante en la Copa del Mundo 2022, y Ecuador, seleccionado conducido por el argentino Gustavo Alfaro, protagonizarán hoy el partido inaugural de la 22ª edición del torneo organizado por la FIFA. El puntapié inicial será a partir de las 13 de la Argentina, con el arbitraje del italiano Daniele Orsato, en el estadio Al Bayt, que tiene capacidad para 60.000 espectadores y uno de los diseños más innovadores con la estructura de las tradicionales tiendas de la región del Golfo. Televisarán la TV Pública y Directv Sports.Para Orsato será la primera experiencia en una Copa del Mundo y estará acompañado de Ciro Carbone y Alessandro Giallatini como asistentes. En el VAR se encontrará Massimiliano Irrati.

El grupo A se completa con Senegal y Países Bajos, que se enfrentarán el lunes a las 13 en el estadio Al Thumama.

Luego de poco más de cuatro años después de la conquista de Francia en Rusia 2018, la competencia más importante de la FIFA comenzará con el debut absoluto de un país anfitrión, algo que no pasaba desde Italia 1934. El vigente campeón de Asia intentará no repetir el caso de Sudáfrica, que fue el único local de la historia en quedar eliminado en fase de grupos.El rival Ecuador del rafaelino Gustavo Alfaro, que se clasificó tras terminar en un meritorio tercer puesto en las eliminatorias sudamericanas por debajo de las potencias Brasil y Argentina. La "Tri", sin embargo, iniciará su cuarta participación mundialista (2002, 2006 y 2014 las anteriores) envuelta en la polémica por la ausencia del defensor Byron Castillo.

A dos semanas del debut, el TAS falló en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el caso que denunció Chile por documentación falsa y, si bien no descalificó al equipo de Alfaro del Mundial, provocó la desvinculación del futbolista de la lista para evitar posibles sanciones a futuro.En uno de los cuatro representantes sudamericanos del Mundial también podría debutar el arquero Hernán Galíndez, oriundo de Rosario pero nacionalizado ecuatoriano desde 2019.

En el plantel ecuatoriano habrá dos futbolistas que juegan en la Liga Argentina como el mediocampista Alan Franco, de Talleres de Córdoba, y Djorkaeff Reasco, de Newell's Old Boys de Rosario.

Qatar tendrá su estreno mundialista con la mejor generación de su historia que es dirigida por el español Félix Sánchez, un DT con la filosofía de La Masía de Barcelona.

Ecuador atraviesa una preocupante sequía ofensiva ya que marcó dos goles (uno de penal) en los últimos seis encuentros.El otro dato es que históricamente los partidos inaugurales no suelen tener muchas emociones. Desde Inglaterra 1966 hasta Argentina 1978 hubo cuatro empates sin goles en fila, luego entre España 1982 y Corea-Japón 2002 hubo seis triunfos por la mínima aunque también estuvieron los que fueron en contra de la regla como Alemania 4- Costa Rica 2, en 2006, y la goleada de Rusia sobre Arabia Saudita por 5-0 en la última edición.



TODOS LOS DETALLES

Estadio: Al Bayt.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Horario: 13. TV: Directv y TV Pública.

Qatar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel, Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi y Abdul Karim Hassan; Mohammed Waad, Karim Boudiaf, Hassan Al Haydos y Abdulaziz Hatem; Almoez Ali y Akram Afif. DT: Félix Sánchez.

Ecuador: Alexander Domínguez o Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Félix Torres y Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Carlos Gruezo y José Cifuentes; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Romario Ibarra. DT: Gustavo Alfaro.